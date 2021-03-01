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«Укрнафта» сократила добычу нефти и газа до 10%

«Укрнафта» сократила добычу нефти и газа до 10%

По оперативным данным, в январе 2021 года «Укрнафта» добыла 123,6 тыс. тонн нефти и конденсата и 91,2 млн кубометров газа, что соответственно на 4,6% и 10,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как сообщает пресс-служба компании, среднесуточные показатели добычи углеводородов в январе составили 3,99 тыс. тонн нефти и конденсата и 2,94 млн кубометров газа, несколько снизившись по сравнению с показателями прошлого года.

«Снижение добычи связано в первую очередь с высокой степенью истощенности основных месторождений компании и ограниченной инвестиционной программой. Кроме того, негативное влияние оказала пандемия COVID-19 и падение цен на углеводороды, которое повлияло на инвестиционные планы всех компаний без исключения», – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, с января по октябрь 2020 года ПАО «Укрнафта» уплатило в бюджеты всех уровней 10,35 млрд грн налогов.

По материалам Hubs
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