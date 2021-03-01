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Илон Маск строит собственный город

Илон Маск строит собственный город

Амбициозный глава SpaceX не раз подчёркивал желание основать город на Марсе. А раз межпланетные рейсы ещё не стали реальностью, бизнесмен начал с малого — постройки собственного населённого пункта в Техасе. Название ему он уже придумал — правда, для начала придётся решить ряд бумажных проблем.

О своём намерении Маск заявил в Twitter. По данным Bloomberg, отправной точкой для города станет поселение Бока-Чика, который миллиардер намерен переименовать в Starbase, и уже подал соответствующий запрос в местную администрацию. По мнению аналитиков, такое событие может усилить влияние Маска в Техасе. Помимо космодрома, на территории штата строится завод для производства электромобилей, а недалеко от Уэйко проходят испытания ракет.

Сам же Маск до переезда в Техас 20 лет прожил в Калифорнии. Решение о возможности создания Starbase будет приниматься властями округа Камерон. В дальнейшем миллиардер планирует организовать строительство космических кораблей Starship, которые будут осуществлять доставку грузов на Марс для создания колонии. Ранее Илон Маск утверждал, что для перевозки 1 миллиона тонн потребуется менее тысячи кораблей Starship. Представители SpaceX заявление своего руководителя пока не прокомментировали.

По материалам 4pda
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