ПриватБанк продает семь земельных участков в Днепре

Государственный ПриватБанк выставил на электронном аукционе OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) предмет ипотеки — семь земельных участков в г. Днепр на общую сумму 8,8 млн грн.
Об этом сообщается на сайте аукциона.
Общая площадь земельных участков 0,4162 га.
На продажу выставлен градостроительный ансамбль «Крутогорный» для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок), земельные участки расположены в центре города Днепр, а именно в центральной части Соборного района.
Закон Украины «Об ипотеке» одним из способов обращения взыскания на предмет ипотеки определяет внесудебное урегулирование, в частности право ипотекодержателя осуществлять продажу предмета ипотеки от собственного имени любому лицу-покупателю (с соблюдением правил, предусмотренных статьей 38 Закона Украины «Об ипотеке»).
Дата проведения аукциона — 16 марта 2021 года.
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