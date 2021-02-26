ПриватБанк продает семь земельных участков в Днепре

Государственный ПриватБанк выставил на электронном аукционе OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) предмет ипотеки — семь земельных участков в г. Днепр на общую сумму 8,8 млн грн.

Об этом сообщается на сайте аукциона.

Общая площадь земельных участков 0,4162 га.

На продажу выставлен градостроительный ансамбль «Крутогорный» для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок), земельные участки расположены в центре города Днепр, а именно в центральной части Соборного района.

Закон Украины «Об ипотеке» одним из способов обращения взыскания на предмет ипотеки определяет внесудебное урегулирование, в частности право ипотекодержателя осуществлять продажу предмета ипотеки от собственного имени любому лицу-покупателю (с соблюдением правил, предусмотренных статьей 38 Закона Украины «Об ипотеке»).

Сейчас А О КБ «ПриватБанк» реализует свое право ипотекодержателя на продажу ипотечного имущества на основании ипотечного договора, который содержит оговорку об удовлетворении требований ипотекодержателя.

Дата проведения аукциона — 16 марта 2021 года.