Украина начала 2021 год с падения в базовых отраслях экономики

В январе 2021 года Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) упал на 3,7% г/г. Падение продолжается второй год подряд.
Об этом говорится в «Макроэкономическом и монетарном обзоре» Национального банка Украины (февраль 2021 года).
Как отмечается в сообщении, среди других факторов на показателях ряда секторов негативно сказалось усиление карантина и неблагоприятные погодные условия.
График: НБУ
Так, временно ослабился потребительский спрос и экспорт. В частности, замедлился рост оборота розничной торговли (до 3,5% г/г). Сложности с транспортировкой сказались на грузовых перевозках и торговле. Промышленность вернулась к падению (на 4,0% г/г) вследствие временного ослабления внутреннего спроса, обострения конкуренции на внешних рынках продукции ГМК, а также перебоев в работе портов.
«Кроме того, возобновился спад в сельском хозяйстве (на 5,7% г/г), отражая низкую рентабельность в животноводстве прежде всего вследствие подорожания кормов и вспышки заболевания животных в отдельных районах. Строительство тоже существенно сократилось (на 12,9% г/г) на фоне сложных погодных условий», — говорится в документе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зачем в Украине нужна «нулевая» декларация - мнение экспертовВчера, 13:05 - 1879 12
Зеленский считает, что Nord Stream 2 угрожает энергетической безопасности ЕвропыВчера, 16:13 - 419 8
В Кабмине назвали преимущества получения льгот на оплату коммуналки наличнымиВчера, 14:04 - 3840 5
До конца года планируют вакцинировать 80% украинцевВчера, 14:48 - 473 5
Единый счет: украинцев предупредили о новых нюансах для уплаты налоговВчера, 08:02 - 1870 5
В Кабмине назвали преимущества получения льгот на оплату коммуналки наличнымиВчера, 14:04 - 3840 5
Зачем в Украине нужна «нулевая» декларация - мнение экспертовВчера, 13:05 - 1879 12
Единый счет: украинцев предупредили о новых нюансах для уплаты налоговВчера, 08:02 - 1870 5
Межбанк: интрига по курсу доллара нарастаетВчера, 11:20 - 1391
Реестр недвижимости в Украине: что это и как работаетВчера, 11:01 - 1070
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 454
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 927
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 2031
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1772 7
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1614 5