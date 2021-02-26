Реестр недвижимости в Украине: что это и как работает

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, за время карантина доверие граждан к онлайн-услугам выросло на 5%. Среди прочего, украинцы могут воспользоваться Реестром недвижимости.
Об пишет сайт Деньги.ua.
Реестр недвижимости или Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество граждан – это государственная информационная система, в которой можно узнать свои права на то или иное недвижимое имущество. Кроме того, в Реестре можно найти информацию обо всех обременениях, связанных с имуществом (долг, арест и прочее).
Какие услуги можно получить в Реестре недвижимости:
Информация о недвижимости проверяется в том случае, если с этим объектом будут происходить какие-то действия. Кроме того, при аренде жилья можно проверить, кому на самом деле принадлежит эта жилплощадь.
Как работает реестр недвижимости в Украине:
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