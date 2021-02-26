Реестр недвижимости в Украине: что это и как работает

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, за время карантина доверие граждан к онлайн-услугам выросло на 5%. Среди прочего, украинцы могут воспользоваться Реестром недвижимости.

Об пишет сайт Деньги.ua.

Реестр недвижимости или Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество граждан – это государственная информационная система, в которой можно узнать свои права на то или иное недвижимое имущество. Кроме того, в Реестре можно найти информацию обо всех обременениях, связанных с имуществом (долг, арест и прочее).

Какие услуги можно получить в Реестре недвижимости:

узнать о правах собственности на недвижимое имущество;

получить сведения о правах на имущество можно несколькими способами: указав конкретный адрес, регистрационный номер объекта недвижимости, кадастровый номер земельного участка, идентификационные данные физлица или юрлица;

проверить документы и права, выданные на то или иное имущество;

узнать информацию о состоянии рассмотрения заявления (запроса);

поставить недвижимость на контроль. И, пожалуй, самая важная функция Реестра – возможность получать уведомления о начале или ходе регистрации объекта недвижимости. В Государственном реестре также можно просмотреть статус объекта.

Информация о недвижимости проверяется в том случае, если с этим объектом будут происходить какие-то действия. Кроме того, при аренде жилья можно проверить, кому на самом деле принадлежит эта жилплощадь.

Как работает реестр недвижимости в Украине:

в Реестре есть как платные, так и бесплатные услуги;

наиболее популярная среди них – это выписка из Реестра с информацией об объекте недвижимости. Ее можно оформить как у государственного регистратора или нотариуса, так и самостоятельно на сайте Минюста. Для этого нужно авторизоваться в электронном кабинете, выбрать интересующую вас услугу и уплатить 20 гривен за предоставление информации;

после оплаты на почту придет информационная справка, которую можно будет распечатать или сохранить в электронном виде.

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