Реновация жилья ударит по карманам жильцов

Жилищный фонд в Украине устаревает, аудита его состояния, обещанного Президентом после трагедии в Дрогобыче 2019-го, так и не провели.

Как рассказывает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, только в Киеве более ста строений признаны аварийными или непригодными для эксплуатации.

Но сказать, какие из них обвалятся первыми, очень сложно — результатов аудита нет. Эксперт обращает внимание, что на данный момент в стране суммарно около 180 тыс. многоквартирных домов. «Около» — поскольку их не считали еще с 2012 года. Из них 146 тыс. требуют неотложного капитального ремонта, так как они исчерпали срок технической эксплуатации в 50 лет.

Правда, речь идет не лишь о так называемых хрущевках (в народе часто — «хрущебы») или домах, построенных еще пленными немцами, но и о многоэтажках, которым может быть и меньше полувека, но они пребывают в ужасном техническом состоянии.

Как поясняет Попенко, сегодня реновация — в зависимости от типа строения (этажности, наличия лифта и т. д. ) — обойдется приблизительно в $ 200−250 на «квадрат».

Иными словами, такое удовольствие обойдется в 5,6−8 тыс. грн за кв.м. Фактически совладелец многоквартирного дома (или, предположим, семья), который проживает в квартире на 50 кв. м, должен найти минимум $ 10 тыс., чтобы собрать средства на реновацию своего жилищного фонда. Если 80 «квадратов», то минимум — $ 16 тыс.

«Те аварийные 146 тыс. домов мы умножаем на 5 тыс. „квадратов“ (такая средняя площадь дома, требующего реновации) и получаем 730 млн кв.м. Умножаем их на минимум $ 200 и получаем $ 146 млрд. Это и есть ориентировочная сумма, необходимая нам для полной реновации жилья по всей стране», — рассказывает Попенко.

Правда, часть домов отпадет, поскольку реновация им не нужна — необходимо просто сносить старое жилье и строить новое. Но сколько таких домов, опять же по причине отсутствия аудита, неизвестно. Люди могут потратить средства на реновацию, а через несколько лет многоэтажка просто завалится. Тут, обращает внимание эксперт, необходима градация.

«По моим подсчетам, в Украине под реновацию подпадают около 100 тыс. домов, на что необходимо $ 100 млрд (остальные 46 тыс. надо сносить, так как выйдет дешевле построить новые). Речь идет о возобновлении полного технического состояния с проведением энергоэффективных мероприятий (полное утепление). Плюс новый фундамент, обновленные стены и замена сетей: от сантехники до проводки», — отметил он.

Старая проводка в таких домах не учитывает сегодняшних реалий: граждане больше потребляют электроэнергии. А дом после реновации фактически будет служить еще 50 лет.

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