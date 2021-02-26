В Украине начали финансирование пенсий марта

Пенсионный фонд Украины 2 марта, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий.

Об этом сообщается на сайте фонда.

Выплата пенсий марта 2021 года начнется 4 марта. На пенсионные выплаты направлено 0,7 млрд грн.

“Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке”, – сообщили в ПФ.



Инфографика: ПФ

Напомним, с 1 марта 2021 года началась автоматическая индексация пенсий. Таким образом выплаты увеличатся на 11%.

Справка Finance.ua:

Страховой стаж и заработная плата вычисляются на основе данных, содержащихся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

В Украине с 1 апреля 2021 года повысят пенсионный возраст для женщин. Нововведение затронет тех украинок, которые в этом году будут выходить на заслуженный отдых.