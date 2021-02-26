В Украине начали финансирование пенсий марта

Пенсионный фонд Украины 2 марта, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий.
Об этом сообщается на сайте фонда.
Выплата пенсий марта 2021 года начнется 4 марта. На пенсионные выплаты направлено 0,7 млрд грн.
“Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке”, – сообщили в ПФ.
Инфографика: ПФ
Напомним, с 1 марта 2021 года началась автоматическая индексация пенсий. Таким образом выплаты увеличатся на 11%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Аваков об электроэнергии из РФ: Лучше будем кормить своих олигархов, чем российскихВчера, 11:15 - 1299 16
На вакцинацию уже записались более 44 тысяч украинцев — СтепановВчера, 15:12 - 478 13
Платежки за февраль 2021 года «потяжелеют» на 1000 грнПозавчера, 21:02 - 15946 9
Украинских водителей хотят обязать проходить еще одни курсыВчера, 20:03 - 2670 6
Энергохолдинг Ахметова получил 19 миллиардов убытка в 2020 годуВчера, 13:21 - 739 5
Пенсионный калькулятор поможет рассчитать будущие выплаты: инструкция ПФУВчера, 12:10 - 9127 2
Украинских водителей хотят обязать проходить еще одни курсыВчера, 20:03 - 2670 6
ПриватБанк меняет тарифы ежемесячного обслуживания для бизнесаВчера, 11:02 - 2243 3
Экс-замглавы НБУ рассказал, что ждет Украину без кредита МВФ в 2021-мВчера, 12:37 - 2242
Украинцы снова стали скупать валютуВчера, 16:05 - 2045
Ученые выяснили, для кого COVID-вакцины более эффективны23 мин. назад - 13
Falcon 9 упала в океан из-за проблемы с двигателем – SpaceXВчера, 12:10 - 379 3
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенкаПозавчера, 11:45 - 368
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 848
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 1923