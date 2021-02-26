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НБУ выявил в ПриватБанке нарушения финмониторинга

НБУ выявил в ПриватБанке нарушения финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) выявил в ПриватБанке нарушения законодательства в сфере финмониторинга. В связи с этим государственный банк получил от НБУ письменное предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, нарушения выявлены по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также валютного надзора.

Как отмечается в сообщении, НБУ применил к ПриватБанку меру воздействия в виде письменного предостережения за нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2020 год получили 41,296 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг доходности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 25,306 млрд гривен.

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 7134 действующих структурных подразделения банков. За последний год их количество сократилось на 868 (на 10,8%). Больше всего отделений — в государственных Ощадбанке (1837) и ПриватБанке (1717).

По материалам РБК-Украина
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