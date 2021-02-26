Украинских водителей хотят обязать проходить еще одни курсы

Украинских водителей могут обязать проходить учебные курсы для подтверждения профессиональной компетентности. После их прохождения придется также сдавать экзамен в учебном центре.
Об этом говорится в приказе Министерства инфраструктуры Украины.
Были разработаны разные программы для обучения начальных, начально-сокращенных и периодических учебных курсов. С учетом категории водительского удостоверения и стажа управления транспортным средством, водителям придется проходить тот или иной курс.
Стоит отметить, что после прохождения курса и сдачи экзамена будут выдавать соответствующее свидетельство о подтверждении профессиональной компетентности и квалификационную карточку водителя. Эти документы будут оставаться действительными в течение 5 лет.
Приказ уже был зарегистрирован в Минюсте 16.02.2021, а вступит в силу со дня официальной публикации.
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Сейчас документ отсутствует, но известно, что его порядок содержит процедуру определения учебных центров, подтверждающих профессиональную компетентность водителей, после прохождения которой будут выдаваться сертификаты — их можно будет переоформлять, делать дубликаты и аннулировать. Также четко прописаны обязанности и требования к учебному центру, где будут проходить новые курсы.
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