Украинских водителей хотят обязать проходить еще одни курсы

Украинских водителей могут обязать проходить учебные курсы для подтверждения профессиональной компетентности. После их прохождения придется также сдавать экзамен в учебном центре.

Об этом говорится в приказе Министерства инфраструктуры Украины.

Были разработаны разные программы для обучения начальных, начально-сокращенных и периодических учебных курсов. С учетом категории водительского удостоверения и стажа управления транспортным средством, водителям придется проходить тот или иной курс.

Стоит отметить, что после прохождения курса и сдачи экзамена будут выдавать соответствующее свидетельство о подтверждении профессиональной компетентности и квалификационную карточку водителя. Эти документы будут оставаться действительными в течение 5 лет.

Приказ уже был зарегистрирован в Минюсте 16.02.2021, а вступит в силу со дня официальной публикации.

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Сейчас документ отсутствует, но известно, что его порядок содержит процедуру определения учебных центров, подтверждающих профессиональную компетентность водителей, после прохождения которой будут выдаваться сертификаты — их можно будет переоформлять, делать дубликаты и аннулировать. Также четко прописаны обязанности и требования к учебному центру, где будут проходить новые курсы.

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