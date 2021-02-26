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Украинских водителей хотят обязать проходить еще одни курсы

Украинских водителей хотят обязать проходить еще одни курсы

Украинских водителей могут обязать проходить учебные курсы для подтверждения профессиональной компетентности. После их прохождения придется также сдавать экзамен в учебном центре.

Об этом говорится в приказе Министерства инфраструктуры Украины.

Были разработаны разные программы для обучения начальных, начально-сокращенных и периодических учебных курсов. С учетом категории водительского удостоверения и стажа управления транспортным средством, водителям придется проходить тот или иной курс.

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Стоит отметить, что после прохождения курса и сдачи экзамена будут выдавать соответствующее свидетельство о подтверждении профессиональной компетентности и квалификационную карточку водителя. Эти документы будут оставаться действительными в течение 5 лет.

Приказ уже был зарегистрирован в Минюсте 16.02.2021, а вступит в силу со дня официальной публикации.

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Сейчас документ отсутствует, но известно, что его порядок содержит процедуру определения учебных центров, подтверждающих профессиональную компетентность водителей, после прохождения которой будут выдаваться сертификаты — их можно будет переоформлять, делать дубликаты и аннулировать. Также четко прописаны обязанности и требования к учебному центру, где будут проходить новые курсы.

Справка Finance.ua:

  • Сервисные центры МВД предлагают интересный онлайн-сервис — проверка авто по VIN-коду.
  • Министерство внутренних дел предлагает существенно переписать порядок выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

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По материалам ТСН
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