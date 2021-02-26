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Tesla заняла почти 25 % рынка электромобилей

Tesla заняла почти 25 % рынка электромобилей

Два последних месяца прошлого года характеризовались резким ростом объёмов продаж автомобилей с силовыми установками нового типа: полностью электрическими и гибридными. Всего за год этот рынок вырос на 43 % до 2,9 млн машин, а в этом году у него есть шансы достичь уровня в 3,9 млн машин. Продажи двигают преимущественно доступные электромобили, в пятёрку лидеров рынка попали два китайских производителя.

Эксперты TrendForce составили рейтинг пяти крупнейших производителей электромобилей по объёмам продаж в 2020 году. Лидером стала компания Tesla с 24,5 % рынка, её самой успешной в коммерческом выражении машиной стала Model 3. В этом году фаворитом вполне может стать кроссовер Model Y, который в Китае попал под действие льготной программы и там же производится.

Volkswagen удалось закрепиться на втором месте с 6,6 % рынка, успеху немецкого автогиганта в значительной степени способствовала новейшая модель электромобиля ID.3, хотя отрицать популярность электрического e-Golf тоже не приходится. С появлением на рынке ID.4 в этом году Volkswagen получает все шансы укрепить свои рыночные позиции.

На третьем месте в мировом рейтинге (6,4 %) расположилась китайская компания BYD, которая не только сама производит тяговые аккумуляторы, но и предлагает на китайском рынке широкий ассортимент электромобилей. Феномен популярности бюджетного электромобиля Wuling Hongguang, который позволил этому производителю занять четвёртое место в мировом рейтинге с долей в 6,2 %, объясняется не только привлекательной ценой этого транспортного средства. Китайские власти активно продвигали его продажи в сельских районах страны, что и позволило новичку занять четвёртое место в мире всего лишь спустя шесть месяцев после дебюта.

Renault замыкает пятёрку лидеров с долгожителем в лице модели ZOE и долей в 5,6 %. Продажи электромобилей Nissan Leaf и Hyundai Kona тоже заметно выросли в прошлом году, но до показателей лидеров рынка они всё равно не добрались. Если рассматривать сегмент подключаемых к сети гибридов, то лидером по объёмам продаж остаются Mercedes-Benz и BMW (каждая занимает по 13 %), на третьем месте находится Volvo (12 %), а замыкают пятёрку Volkswagen (10 %) и Audi (6 %), которые формально относятся к одному автоконцерну.

Европа и Китай добились успехов в продвижении электромобильного транспорта за счёт последовательной и целенаправленной политики властей. Ожидается, что после прихода к власти Джозефа Байдена (Joseph Biden) в США тоже оживится спрос на электромобили. Одно из предложений нового президента подразумевает перевод на электротягу всего автопарка государственных учреждений.

По материалам 3dnews.ru
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