За что у налогоплательщика могут арестовать имущество - ответ ГНС

С 22 февраля 2021 года расширен перечень обстоятельств, при которых могут применить административный арест имущества плательщика налогов.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Одесской области.

Как отмечается, арест имущества может быть применен, если нерезидент начинает или осуществляет хозяйственную деятельность через постоянное представительство на территории Украины без взятия на налоговый учет, что подтверждается актом проверки.

Арест имущества может быть применен также, если налогоплательщик:

нарушает правила отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге;

имеет налоговый долг и выезжает за границу;

отказывается от проведения документальной или фактической проверки или от допуска должностных лиц налогового органа;

не имеет разрешений (лицензий) на осуществление хозяйственной деятельности, а также в случае отсутствия регистратора расчетных операций;

не имеет регистрации в качестве налогоплательщика в налоговом органе или когда налогоплательщик, получивший налоговое уведомление или имеющий налоговый долг, совершает действия по переводу имущества за пределы Украины, его сокрытию или передаче другим лицам;

отказывается от проведения проверки состояния сохранности имущества, находящегося в налоговом залоге;

не допускает налогового управляющего к составлению акта описи имущества, которое передается в налоговый залог;

осуществляет наличные денежные расчеты или осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию, отказывается от проведения инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств (снятия остатков товарно-материальных ценностей, наличности).

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Следовательно, при наличии одного из приведенных обстоятельств руководитель (его заместитель или уполномоченное лицо) налогового органа принимает решение о применении ареста имущества налогоплательщика.

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