За что у налогоплательщика могут арестовать имущество - ответ ГНС

С 22 февраля 2021 года расширен перечень обстоятельств, при которых могут применить административный арест имущества плательщика налогов.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Одесской области.
Как отмечается, арест имущества может быть применен, если нерезидент начинает или осуществляет хозяйственную деятельность через постоянное представительство на территории Украины без взятия на налоговый учет, что подтверждается актом проверки.
Арест имущества может быть применен также, если налогоплательщик:
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Следовательно, при наличии одного из приведенных обстоятельств руководитель (его заместитель или уполномоченное лицо) налогового органа принимает решение о применении ареста имущества налогоплательщика.
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