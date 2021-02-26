Украина в прошлом году экспортировала семян на рекордную сумму — эксперты

Экспорт семян зерновых и масличных культур из Украины в 2020 году достиг наивысшей за время независимости отметки в 18,7 млн долл., что почти в полтора раза превышает показатель 2019 года — 12,7 млн долларов.

Об этом сообщил заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Александр Захарчук, сообщает пресс-служба ННЦ «Институт аграрной экономики».

Захарчук отметил, что такому весомому финансовому результату способствовало увеличение в прошлом году цен реализации этого вида агропродукции на мировом рынке. Хотя в 2020 году Украина экспортировала семян зерновых культур на 4 тыс. тонн меньше, чем в 2019 году — только 12,5 тыс. тонн, в результате повышенного спроса и цен реализации удалось достичь рекордных валютных поступлений.

По словам ученого, в структуре украинского экспорта семян зерновых и масличных культур традиционно доминирует кукуруза. В 2020 году объемы реализации семенной кукурузы на мировом рынке увеличились против 2019 года на 65% и составили 7884 тонн на сумму 13,4 млн долл. Доля этого вида агропродукции в отечественном экспорте увеличилась по сравнению с 2019 годом на 8% – до около 72%.

Эксперт информировал, что основными странами — потребителями семян кукурузы являются страны СНГ: Беларусь — 6,1 тыс. тонн на 8,7 млн долл. (77% от всего экспорта), Молдова 0,4 тыс. тонн на 1,0 млн долл США; Казахстан 0,3 тыс. тонн на 0,6 млн долл; Узбекистан 0,2 тыс. тонн на 0,1 млн долл; Грузия 0,1 тыс. тонн на 0,1 млн долл.

Ученый добавил, что вторая группа импортеров семенной кукурузы, демонстрирующая устойчивую тенденцию к росту, — страны Европейского Союза: Румыния — 0,7 тыс. т на 1,7 млн долл; Австрия (30 тонн); Польша (21 тонн); Венгрия (18 тонн); Италия (9 тонн); Сербия (7 тонн).

Объемы экспорта пшеницы и ржи в 2020 году остались на уровне среднегодовых показателей продаж зерна за последние пять лет.