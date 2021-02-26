В НБУ прокомментировали принятый законопроект относительно криптовалюты

В декабре 2020 года ВРУ приняла в первом чтении законопроект № 3637 «О виртуальных активах». После принятия этого законопроекта, касающегося виртуальных активов, в Украине не будет на законодательном уровне применяться понятие «криптовалюта».
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Именно этот документ должен легализовать криптовалюты в Украине.
Относительно названия. Называть «крипту» валютой не корректно. Ее правовая природа сложнее таких понятий, как денежные средства, валюта, валютная ценность, законное платежное средство, электронные деньги, ценные бумаги, денежный суррогат и тому подобное. Даже в мире до сих пор нет единого определения. Ее и считают «товаром» и «платежным средством», и «инвестиционным активом», и «отдельным видом ценных бумаг», и др.
В Украине не будет использоваться термин «криптовалюта», однако это будет один из виртуальных активов. «Совокупность данных в электронной форме, которая имеет стоимость и существует в системе обращения виртуальных активов», — цитата из законопроекта.
Будущим регулятором рынка виртуальных активов должно быть Минцифры.
Почему важна легализация рынка криптовалют. Самое главное — определенный правовой статус виртуальных активов предоставляет юридическую защиту пользователям и участникам рынка. Бизнес сможет работать официально и защитить собственные виртуальные активы от вероятных злоупотреблений или мошенничества. Страна получит поступления в бюджет от налогов, которые будут платить «криптокомпании».
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