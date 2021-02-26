Подорожание каких продуктов в 2021-м обгонит инфляцию

За 2021 год в Украине все продукты питания подорожают на уровень инфляции, но подсолнечное масло, хлебобулочные изделия и сахар — существенно выше, до 15% от их стоимости на начало года. Куринные яйца, которые, согласно Госстату, за январь выросли в цене на 18%, до 32,3 грн за десяток в среднем по Украине, наоборот, подешевеют уже весной.

Такое мнение в комментарии высказал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей (АПТС) Алексей Дорошенко.

Он отметил, что за редким исключением продукты питания в Украине сейчас стоят дороже, чем в Европе.

«Тенденция последних трех лет — основная группа товаров продуктов питания дорожает на уровень инфляции, а сезонный фактор, спрос и прочее на цену не влияют», — рассказал Дорошенко.

По прогнозу НБУ, в 2021 году инфляция ускорится до 7%. Правда, Дорошенко считает, что это «нереалистичный показатель», и, скорее всего, инфляция достигнет 9%. Однако ряд товаров будет дорожать на больший процент.

Как объясняет эксперт, быстрее будет расти стоимость тех продуктов, по которым в 2020 году был неурожай. Среди них:

подсолнечное масло — из-за неурожая подсолнечника;

сахар — из-за низких показателей сбора сахарной свеклы.

По данным Госстата, в январе подсолнечное масло подорожало на 2 грн за 1 л (до 44,07 грн) по сравнению с декабрем, а цена килограмма сахара поднялась на гривну — до 21,89 грн.

«Два года подряд неурожай сахарной свеклы, причем в позапрошлом году не только в Украине, но и в мире. В итоге запасов сахара было мало по весу, а тот, что оставался, — очень плохого качества. Потребитель не готов его покупать, на что жалуются ритейлеры. Уже в октябре, правда, цена на сахар может стабилизироваться, однако среднегодовой рост будет высоким — может, даже до 15%», — считает Дорошенко.

Эксперт, полагает, что на те же 15% за год может вырасти цена подсолнечного масла, удорожание которого нельзя смягчить импортом, так как этот вид растительного масла больше практически нигде в мире не потребляют.

«Люди должны менять свои привычки и переходить на другие виды масла — тогда бизнес должен быть готов его сюда завезти. Возможно, начнут больше производить кукурузного масла — для этого нужно засеять поля кукурузой сортов, пригодных для его изготовления, ведь сейчас у нас под кукурузу засеяны огромные территории, но все это — технические культуры», — говорит Дорошенко, прогнозируя, что в таком случае, а также после сбора нового урожая подсолнечника, в августе-сентября цена на подсолнечное масло может пойти вниз.

Из-за повышенного мирового спроса на зерновые дорожать выше инфляции будут и хлебобулочные изделия, отмечает эксперт. Он предполагает, что мировые цены на зерно начнут идти вниз к лету, в случае успеха в борьбе с пандемией.