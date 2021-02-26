Бензин в Украине может значительно подорожать: прогнозы

В Украине в связи с продолжением роста нефтяных котировок может вырасти цена на бензин. Однако на текущей неделе рынок стабилизируется, возможны лишь небольшие корректировки в отдельных сетях, в основном работающих в нижнем ценовом сегменте.
Об этом рассказал замдиректора Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев в комментарии «Сегодня». Он считает, что нефтяные котировки продолжат расти, поэтому и топливо может быть еще дороже. Но со 2 по 8 марта стоимость всех видов нефтепродуктов в рознице в Украине заметно меняться не должна.
Иное мнение выразил директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн: «Сохраняется потенциал для дальнейшего роста. Закупочная цена на бензин выросла на 1,77 грн/л больше, чем розничная. Для дизеля потенциал составляет 1,57 грн/л. И это при условии стабильных цен на нефть», — поясняет эксперт.
Аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн отмечает сбалансированность рынка сжиженного газа и прогнозирует, что это состояние может сохраниться на протяжении месяца. «В то же время, с наступлением весны оптовики надеются на активизацию потребительского спроса и небольшой рост цен», — добавил эксперт.
В последнюю неделю зимы цены на бензин и дизтопливо взлетели. Есть две ключевые причины: подорожание нефти и поднятие цен (на 2 грн/л) самой большой в Украине консолидированной сети группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и пр.).
Напомним, что в Украине средняя розничная стоимость сжиженного газа за месяц выросла на 2,2 грн/л, или на 17%, до 15,39 грн/л. На станциях премиум-сегмента ОККО, WOG и SOCAR газ подорожал в пределах 2−2,5 грн/л, до 15,99, 15,98 и 16,48 грн/л соответственно.
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