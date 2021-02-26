Марченко прокомментировал рейтинг от Fitch

Подтверждение международным агентством Fitch рейтинга Украины на уровне В со стабильным прогнозом отражает ту макроэкономическую стабильность, которую стране удалось удержать в течение кризиса.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, комментируя подтверждение агентством Fitch долгосрочного кредитного рейтинга (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах на уровне B, сообщает пресс-служба Министерства финансов в Фейсбуке.

«Экономический шок от коронавируса стал настоящим испытанием для экономик всех стран мира, и особенно для развивающихся стран. Вследствие кризиса кредитный рейтинг около 20 развивающихся стран, был снижен. Подтверждение рейтинга Украины на уровне В со стабильным прогнозом отражает ту макроэкономическую стабильность, которую нам удалось удержать в течение кризиса», — подчеркнул Марченко.

Отмечается, что международное рейтинговое агентство Fitch Rating подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах на уровне B, и стабильный прогноз.

Fitch отмечает, что рейтинговое решение отражает широкую и длительную поддержку Украины со стороны международных финансовых организаций, а также оценку политики государства по поддержке макроэкономической стабильности как таковую, которая вызывает доверие и демонстрирует относительно высокий уровень устойчивости к шоку, вызванному коронавирусом.

Марченко заверил, что, несмотря на все вызовы, Минфин продолжает работать над усилением устойчивости государственных финансов Украины.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2021 году на 4,1%, что будет свидетельствовать о восстановлении экономики после спада на 4,2% в 2020 году.