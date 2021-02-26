0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 173 0

Марченко прокомментировал рейтинг от Fitch

Марченко прокомментировал рейтинг от Fitch

Подтверждение международным агентством Fitch рейтинга Украины на уровне В со стабильным прогнозом отражает ту макроэкономическую стабильность, которую стране удалось удержать в течение кризиса.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, комментируя подтверждение агентством Fitch долгосрочного кредитного рейтинга (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах на уровне B, сообщает пресс-служба Министерства финансов в Фейсбуке.

«Экономический шок от коронавируса стал настоящим испытанием для экономик всех стран мира, и особенно для развивающихся стран. Вследствие кризиса кредитный рейтинг около 20 развивающихся стран, был снижен. Подтверждение рейтинга Украины на уровне В со стабильным прогнозом отражает ту макроэкономическую стабильность, которую нам удалось удержать в течение кризиса», — подчеркнул Марченко.

Отмечается, что международное рейтинговое агентство Fitch Rating подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах на уровне B, и стабильный прогноз.

Fitch отмечает, что рейтинговое решение отражает широкую и длительную поддержку Украины со стороны международных финансовых организаций, а также оценку политики государства по поддержке макроэкономической стабильности как таковую, которая вызывает доверие и демонстрирует относительно высокий уровень устойчивости к шоку, вызванному коронавирусом.

Марченко заверил, что, несмотря на все вызовы, Минфин продолжает работать над усилением устойчивости государственных финансов Украины.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост реального ВВП Украины в 2021 году на 4,1%, что будет свидетельствовать о восстановлении экономики после спада на 4,2% в 2020 году.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:МВФ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.