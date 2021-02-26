Bitcoin или IPO: Во что лучше инвестировать в 2021 году?

Криптовалютный рынок с начала нового года постоянно будоражит инвесторов. Самые популярные криптовалюты – bitcoin и ethereum обновяляют исторические максимумы, заставляя обратить на себя внимание таких топовых бизнесменов как Илон Маск.

Так, в начале февраля Tesla сообщила об инвестициях в bitcoin на сумму – $1,5 млрд и о возможности рассчитываться за электромобили криптой. Тогда новость стала резонансной, что привело стоимость «битка» вплотную к $45 тыс., при этом капитализация первой криптовалюты впервые превысила более $800 млрд.

По состоянию на понедельник, 1 марта, стоимость bitcoin составляет $47 208. Но самый большой показатель у криптовалюты был неделю назад – 21 февраля – более $58 тыс. за монету, при этом ethereum тогда впервые достиг отметки в $2 тыс (сегодня – $1 469).

Будет ли расти самая популярная криптовалюта в цене и дальше – большинство представителей крупных компаний, инвестиционных фирм и банков уверенны, что – да. Например, в JPMorgan говорят, что у bitcoin есть перспектива стать «цифровым» золотом и вырасти в цене до $146 тыс. При этом в компании Morgan Creek Digital Assets уверяют, что к концу десятилетия bitcoin вырастет до $500 тыс., а далее – и до миллиона долларов за монету.

Как утверждает управляющий активами, соучредитель MRP и Wotan Михаил Ритчер, в течение трёх лет стоимость биткоина может вырасти до $120 000. «Bitcoin – своего рода «цифровое золото». В реальном мире золото используется как защитный актив, в него инвестируют до 5% от своего портфеля. Эту роль на себя возьмет bitcoin, на базе которого и будут проводиться цифровые взаиморасчеты, а когда узаконять криптовалюту пенсионные фонды начнут добавлять их в свои инвестиционные портфели, что уже делают некоторые хедж-фонды», – объясняет эксперт.

Что касается IPO – для начала следует разобраться, что это такое. IPO – первая публичная продажа акций акционерного общества неограниченному кругу лиц. То есть, на определенном этапе компания принимает решение привлечь капитал в бизнес, выпуская акции и становясь при этом публичной компанией. Такие технологические гиганты, как Apple, Google, Facebook и другие в свое время тоже выходили на IPO.

При этом из последних размещений стоит отметить такие компании как Airbnb, Unity, Snowflake. Они показали рост цены акции на более чем 100% в первый день торгов. На сегодня ожидается размещение таких компаний как Roblox, Robinhood, Coinbase, Udemy, SpaceX.

ВАЖНО! Каждый желающий может купить эти акции как до начала торгов на бирже, та и после на публичном рынке.

Кстати, украинцы также получили возможность, стать акционерами известных американских гигантов. В начале декабря 2020 года НКЦБФР предоставила разрешение на допуск американских ценных бумаг в Украине – Facebook, Tesla, Netflix, Visa, Microsoft, Advanced Micro Devices, Invesco QQQ Trust SM.

Уже весной этого года они будут физически допущены к продаже через мобильное приложение Wotan. Позже еще 90+ других американских акций заведут в Украину.

Как утверждает Михаил Ритчер, инвестиции в IPO более перспективны. «Мы покупаем компании из быстрорастущих секторов экономики. Это космическая отрасль (компания SpaceX и Starlink), блокчейн технологии (Coinbase, Kraken), биотехнологические компании, SaaS-системы, AR/VR технологии. Продукты таких компаний имеют растущий рынок сбыта, активное проникновение на рынок и быстрые темпы роста выручки. Поэтому спрос на их акции значительно превышает предложение за счет чего цена на акции в первый день торгов «выстреливает» на десятки, а то и сотни процентов», – отмечает инвестор.

В целом, сегодня криптовалюты – это цифровой актив, который активно проникает в нашу жизнь. Если в 2017 году цена за bitcoin и другие цифровые активы формировалась «на эмоциях», то сейчас криптовалюта активно используется в повседневной жизни.

Крупные финтех компании (PayPal, Square, Visa) покупают bitcoin и предоставляют возможность перевода и обмена на фиатные деньги. «Но, учитывая, что рынок блокчейн-технологий только зарождается, волатильность его очень высокая, и 90% проектов потерпят крах, – отмечает Михаил Ритчер. – Поэтому высокая доходность криптовалют сопровождается высоким риском».

По его мнению, криптовалютные проекты можно сравнить с венчурным инвестированием на ранних стадиях привлечения денег. Что касается IPO – это процедура привлечения денег для компаний, которые уже сформировали свою бизнес-модель, имеют востребованный продукт и рынок сбыта.

«Поэтому и риски меньше при инвестировании в такие компании, а доходность может достигать десятки, а то и сотни процентов в первый день торгов», – утверждает эксперт.