Украина опустилась на 12-е место в мировом рейтинге производства стали

В январе 2020 года Украина выплавила 1,84 млн тонн стали и опустилась с одиннадцатого на двенадцатое место в мировом рейтинге производителей этой продукции.
Об этом свидетельствуют данные ассоциации Worldsteel, сообщает объединение предприятий “Укрметаллургпром”.
По данным Worldsteel, в январе 2021 года в мире произведено около 119,96 млн тонн чугуна (112,14 млн тонн доменным способом и 7,82 млн тонн прямым восстановлением). Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Первое место в мировом производстве чугуна по-прежнему принадлежит Китайской Народной Республике, металлурги которой за январь 2021 года произвели 73,21 млн тонн этой продукции (на 7,7% больше, чем за январь 2020 года). Доля китайского чугуна в мировом производстве в позапрошлом месяце составила 61,0%.
Второе место среди мировых производителей чугуна в январе 2021 года сохранила Индия (9,89 млн тонн, на 4,0% больше, чем за январь 2020 года), третье – Япония (6,01 млн тонн, на 7,1% меньше), четвертое – Россия (4,50 млн тонн, на 2,8% меньше), пятое – Южная Корея (4,28 млн тонн, на 6,7% больше).
Украина по итогам января 2021 года заняла десятое место среди 38 мировых производителей чугуна, выплавив за этот период 1,82 млн тонн данной продукции, на 5,2% больше, чем за январь 2020 года.
Мировая выплавка стали за январь 2021 года составила 162,92 млн тонн, что на 4,8% больше, чем за январь 2020 года. Лидером среди мировых производителей этой продукции также является Китайская Народная Республика, где за указанный период произвели 90,24 млн тонн стали (на 6,8% больше, чем за январь 2020 года). Доля КНР в мировом производстве стали составляла 55,4%.
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