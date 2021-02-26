Цены на автогаз в сетях АЗС за месяц выросли на 17%

Сети АЗС за месяц (1 февраля — 1 марта) повысили стоимость автогаза в среднем на 2,2 грн/л (на 17%) — до 15,39 грн за литр.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В сетях ОККО, WOG и SOCAR автогаз подорожал в пределах 2−2,5 грн/л, до 15,99, 15,98 и 16,48 грн/л соответственно.
«В сети «Привата» («Укрнафта», «Авиас», ANP и др.) цена поднялась в среднем на 2,20 грн/л, до 14,70 грн/л.
Цены также выросли на заправках AMIC, «БРСМ-Нафта», Glusco, «Автотранс», KLO, «Параллель», «Надежда», Chipo, «Род-Ник», SUN OIL, Mango и др. в пределах 2−2,9 грн/л», — говорится в сообщении.
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