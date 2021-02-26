Ситибанк в январе сократил прибыль на 40%

Ситибанк по итогам января декларирует прибыль 120 млн грн (за этот же период прошлого года — 200 млн грн).

По результатам 2020 года Ситибанк отчитывался о прибыли 1,33 млрд грн (за 2019 год — 2,2 млрд грн, за 2018 год — 1,4 млрд грн).

В 2020 году Ситибанк уменьшил активы на 3,55 млрд грн (-11,3%) до 27,85 млрд грн. При этом его ОВГЗ-портфель увеличился на 4,2 млрд грн — до 9,2 млрд грн.