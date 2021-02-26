SkyUp увеличивает количество рейсов в Грузию

Авиакомпания SkyUp расширяет полетную программу в Грузию. Компания возобновляет рейсы из Киева и Харькова, а также открывает новые направления из Запорожья, Львова и Одессы.
Об этом сообщает пресс-служба SkyUp.
Рейсы из Киева:
Рейсы из Запорожья:
Рейсы из Львова:
Рейсы из Одессы:
Рейсы из Харькова:
Условия посещения страны:
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