SkyUp увеличивает количество рейсов в Грузию

Авиакомпания SkyUp расширяет полетную программу в Грузию. Компания возобновляет рейсы из Киева и Харькова, а также открывает новые направления из Запорожья, Львова и Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба SkyUp.

Рейсы из Киева:

Киев — Тбилиси. С 1 марта каждый вторник, четверг и воскресенье. С конца марта планируется увеличение частот до 7 раз в неделю. С 29 мая рейсов станет 10. По вторникам, пятницам и субботам рейсы будут выполняться дважды в день. Цены: Киев — Тбилиси от 1844 грн без багажа; Тбилиси — Киев от 1882 грн без багажа.

Киев — Батуми. С 4 апреля каждый четверг и воскресенье, но постепенно количество рейсов будет увеличиваться и уже летом SkyUp будет выполнять эти рейсы ежедневно. Цены: Киев — Батуми от 1649 грн без багажа; Батуми — Киев от 1607 грн без багажа.

Рейсы из Запорожья:

Запорожье — Батуми. С 28 мая каждый вторник, пятницу и воскресенье. Цены: Запорожье — Батуми от 2121 грн без багажа; Батуми — Запорожье от 2165 грн без багажа.

Рейсы из Львова:

Львов — Тбилиси. С 28 апреля каждую среду и субботу. Цены: Львов — Тбилиси от 1869 грн без багажа; Тбилиси — Львов от 1938 грн без багажа.

Львов — Батуми: с 29 апреля каждый четверг и воскресенье, а с 1 июня четыре раза в неделю: каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье. Цены: Львов — Батуми от 2176 грн без багажа; Батуми — Львов от 2165 грн без багажа.

Рейсы из Одессы:

Одесса — Тбилиси. С 28 апреля 2021 года по понедельникам и пятницам. Цены: Одесса — Тбилиси от 1891 грн без багажа; Тбилиси — Одесса от 1966 грн без багажа.

Одесса — Батуми. С 29 апреля каждый четверг и каждое воскресенье, а с 27 мая четыре раза в неделю: каждый вторник, четверг, пятницу и воскресенье. Цены: Одесса — Батуми от 2227 грн без багажа; Батуми — Одесса от 2109 грн без багажа.

Рейсы из Харькова:

Харьков — Тбилиси. С 27 апреля каждый вторник и пятницу. Цены: Харьков — Тбилиси от 2135 грн без багажа; Тбилиси — Харьков от 2189 грн без багажа.

Харьков — Батуми. С 28 апреля каждую среду и субботу, а с 28 мая также по понедельникам и пятницам. Цены: Харьков — Батуми от 2274 грн без багажа; Батуми — Харьков от 2165 грн без багажа.

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