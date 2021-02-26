Microsoft даст сотрудникам $1200, чтобы те не выгорали на дистанционной работе

Компания Microsoft запустила корпоративную программу Perks Plus для борьбы с выгоранием работников на дистанционной работе – им выделят до 1200 долларов в год, которые можно потратить на некоторые товары и услуги.
Об этом узнало издание Business Insider.
Программа стала продолжением предыдущего проекта Microsoft Stay Fit, благодаря которой сотрудники могли получать до 800 долларов в год на здоровье и фитнес. Однако Perks Plus позволяет получить больше денег и не ограничиваться только этими категориями.
Как пишет издание, программа будет работать минимум до 2022 года. По ее условиям работники Microsoft смогут потратить 1200 долларов на любые занятия или товары, которые «помогут им не выгореть на работе». Это, в частности, касается образовательных курсов, всего необходимого для собственных проектов и т.д.
В то же время нельзя будет купить, например, электроскутер или билет на самолет — это не считается улучшением психологического состояния. Также программа не распространяется на оружие, игровые приставки и настольные игры.
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