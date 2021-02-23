Кличко отказался передать Подольско-Воскресенский мост «Укравтодору»

Киевские власти отказались передавать Подольско-Воскресенский мост «Укравтодору». Государственное агентство автомобильных дорог предлагало достроить этот мост вместо городских властей. Предложение делали для ускорения строительства, но мэр Киева Виталий Кличко не верит в такой исход.

Об этом заявил сам Кличко, передает сайт Сегодня.

Свое решение он оправдал тем, что «Укравтодор» должен достроить Дарницкий мост, который находится на балансе «Укрзализныци». Якобы еще один проект замедлит реализацию предыдущего.

При этом мэр признал, что строительство Подольско-Воскресенского моста, которым сейчас занимаются власти города, все же затягивается.

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«Сроки работ несколько сдвинулись из-за пандемии, повлекшей и экономический кризис, и проблемы с логистикой. Также внесли, так сказать, коррективы и протесты жителей Русановских садов. „Укравтодору“ как государственной структуре не стоит заниматься манипуляциями и публичными заявлениями, а взять и наконец достроить и ввести в эксплуатацию хотя бы Дарницкий мост», — написал столичный мэр.

Он напоминает, что с 2004 года Дарницкий мост стоит недостроенным и не введенным в эксплуатацию. В то же время по нему ездят авто и ходят тысячи людей ежедневно. С его слов, город, согласно закону, не имеет права проводить там работы, поскольку мост находится на балансе «Укрзализныци».

«Ведомство уже несколько лет, несмотря на все обращения столичных властей, не передает мост на баланс Киева. Значит, его должно достроить государство», — добавил Кличко.

Напомним, в «Укравтодоре» официально обращались в горадминистраци. Киева на счет Подольско-Воскресенского моста. Госагентство заявляло, что уже готово взять на баланс весь ансамбль, включая съезды и развязки, а также провести корректировку проекта, экспертизу и начать работы.