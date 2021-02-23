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Бывший король Испании заплатил €4 млн налоговой задолженности

Бывший король Испании заплатил €4 млн налоговой задолженности

Экс-король Испании Хуан Карлос I заплатил четыре миллиона евро налоговой службе Испании за незадекларированные доходы. Это уже второй подобный платеж бывшего монарха, пишет El Pais.

В декабре прошлого года Хуан Карлос I уже заплатил в государственный бюджет Испании более 678 тысяч евро по налоговой задолженности с 2016 по 2018 год. Теперь он провел вторую денежную операцию для урегулирования своего положения.

Платеж связан с недекларированием дохода на восемь миллионов евро, накопившегося за несколько лет.

Предполагается, что речь идет о полетах на частных самолетах, которые до 2018 года оплачивались фондом его двоюродного брата Альваро де Орлеанса Zagatka Foundation.

Осуществление таких авиарейсов в стране считается неденежным доходом, и за это тоже следует платить налоги.

Отмечается, что прокуратура Верховного суда Испании проводит два расследования, которые имеют отношение к финансовым операциям экс-короля.

Хуан Карлос I правил Испанией с 1975 года. В 2014 году он отрекся от престола. В августе 2020 года бывший монарх уехал из Испании в ОАЭ.

По материалам Корреспондент.net
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