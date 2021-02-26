Выручка Huawei в 2020 году выросла, несмотря на американские санкции

Председатель Huawei сообщил, что компания продемонстрировала небольшой рост выручки и прибыли в 2020 году и достигла ожидаемых показателей, несмотря на ужесточение санкций со стороны американского правительства.

Напомним, что ещё в 2019 году компания Huawei была внесена в торговый чёрный список тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Уже в 2020 году санкции были ужесточены, вследствие чего Huawei лишилась возможности не только закупать чипы у сторонних производителей, но и производить свои процессоры Kirin на мощностях компаний, использующих американские технологии, таких как TSMC.

Huawei неоднократно отрицала, что представляет какую-либо угрозу безопасности, а также опровергала слухи о том, что собирает данные для китайского правительства. В этом месяце основатель и главный исполнительный директор Huawei Рэн Чжэнфэй (Ren Zhengfei) сказал, что надеется, что администрация нового президента США Джозефа Байдена будет придерживаться более открытой политики в отношении американских компаний, желающих вести бизнес с Huawei.

По словам представителя Huawei, компания опубликует финансовый отчёт за 2020 год уже в марте.