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Выручка Huawei в 2020 году выросла, несмотря на американские санкции

Выручка Huawei в 2020 году выросла, несмотря на американские санкции

Председатель Huawei сообщил, что компания продемонстрировала небольшой рост выручки и прибыли в 2020 году и достигла ожидаемых показателей, несмотря на ужесточение санкций со стороны американского правительства.

Напомним, что ещё в 2019 году компания Huawei была внесена в торговый чёрный список тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Уже в 2020 году санкции были ужесточены, вследствие чего Huawei лишилась возможности не только закупать чипы у сторонних производителей, но и производить свои процессоры Kirin на мощностях компаний, использующих американские технологии, таких как TSMC.

Huawei неоднократно отрицала, что представляет какую-либо угрозу безопасности, а также опровергала слухи о том, что собирает данные для китайского правительства. В этом месяце основатель и главный исполнительный директор Huawei Рэн Чжэнфэй (Ren Zhengfei) сказал, что надеется, что администрация нового президента США Джозефа Байдена будет придерживаться более открытой политики в отношении американских компаний, желающих вести бизнес с Huawei.

По словам представителя Huawei, компания опубликует финансовый отчёт за 2020 год уже в марте.

По материалам 3dnews.ru
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