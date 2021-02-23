Платежка за газ: украинцы переплатили за «температурные коэффициенты» трижды

Украинцы не понимают, за что им начисляли дополнительные объемы за газ более двух лет. Часть потребителей обнаруживает, что им эти дополнительные объемы насчитывали три раза. Речь идет о так называемых «температурных коэффициентах».

Об этом пишет Газправда.

Первый раз — в тарифе на распределение, второй раз — на этот же объем в оплате за сам газ. А в третий раз «температурные коэффициенты» начислялись автоматически самими газовыми счетчиками, которые имеют термокомпенсацию или так называемое «директивное приведение» к стандартным условиям.

То есть такие счетчики сами учли коэффициенты в имеющихся показателях и потребитель их оплатил. Но облгазы все равно применяли завышенные коэффициенты к показаниям таких счетчиков.

Чтобы не заплатить лишнего, советуем проверить, установлен ли у вас счетчик с термокомпенсацией или с «директивным приведением» к стандартным условиям. Если да — вы имеете право требовать от облгазов компенсации переплат.

Посмотрите на фото. Если на счетчике есть вот такие отметки, выделенные красным — «Тб = 0 °С» или «Тб = 15 °С», или возле типоразмера есть буква «Т», то вы владелец такого счетчика.



Фото: Газправда

Если у вас такой счетчик, проверьте свой личный кабинет на сайте вашего облгаза. Там должно быть где-то такая запись «Счетчик с элементами температурной компенсации» или подобный.



Фото: Газправда



Фото: Газправда

Если не найдете такой надписи, а увидите другую, например «В отапливаемом помещении на расстоянии не более 0,5 м от входа газопровода», «В отапливаемом помещении на расстоянии более 0,5 м и менее 1,5 м от входа газопровода», «Вне помещения на расстоянии менее 1 м от выхода газопровода», «Вне помещения на расстоянии более 1 м от выхода газопровода» или подобное, — обратитесь в свой облгаз и требуйте корректировки объема потребления, а соответственно и у поставщика уменьшения платы за газ.

Справка Finance.ua:

Витренко сообщил, что будет с тарифами на газ для населения после окончания действия предельной цены. После 31 марта цены на газ для населения не будут превышать 6,99 грн за кубометр, несмотря на окончание действия решения правительства об их ограничении. Он добавил, что в Минэнерго также есть «наработки, как сделать так, чтобы все украинские потребители в этой одной платежке платили фактически одинаковую сумму за распределение и передачу газа», поскольку люди жалуются на то, что цены на газ разнятся в зависимости от области.

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