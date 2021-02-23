ТОП-5 самых надежных автомобилей на вторичном рынке

Многие граждане по материальным причинам желают покупать автомобили на вторичном рынке. Об этом пишет Твоя машина.

Предложение в современном мире настолько разнообразно, что глаза разбегаются даже у того, кто еще недавно думал о том, что он знает, что хочет. На данный момент можно выделить несколько действительно популярных и эффективных моделей машин.

Топ-5 самых надежных авто с пробегом:

Toyota Rav4.

Kia Ceed.

Mitsubishi ASX .

. Chevrolet Malibu.

Nissan Qashqai.

Напомним, в прошлом году в Украину в режиме импорта было ввезено 531,4 тыс. ед. автотранспортной техники на сумму более 4,2 млрд долларов США. Наибольшую долю в этом импорте составили легковые автомобили, которые были завезены в количестве 486,3 тыс. шт.

Справка Finance.ua:

Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей в прошлом году была Германия. За год из ФРГ в Украину было ввезено 99772 легковых авто на сумму $548,1 млн.

В США стремительно растет спрос на электрокары. В 2020 году доля продаж моделей с электрическими двигателями в США превысила прошлогодний рекорд и составила уже 1,8%. Только в декабре 2020 года было реализовано уже 2,8% электрических авто, из них 2,5% при этом поставлены на учет внутри государства (остальные, скорее всего, были уже вывезены в другие страны).

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