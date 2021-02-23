Какое имущество ФЛП не может быть использовано для погашения налогового долга

В ГНС привели перечень имущества, которое не может быть источником погашения налогового долга ФЛП.

Об этом сообщили в ГНС Запорожской области.

Не могут быть использованы в качестве источников погашения налогового долга налогоплательщика:

имущество налогоплательщика, предоставленное им в залог другим лицам (на время действия такого залога), если такой залог зарегистрирован по закону в соответствующих государственных реестрах до момента возникновения права налогового залога;

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имущество, принадлежащее на правах собственности другим лицам и находящееся во владении или пользовании налогоплательщика, в том числе (но не исключительно) имущество, переданное налогоплательщику в лизинг (аренду), хранение (ответственное хранение), ломбардное хранение, на комиссию (консигнацию); давальческое сырье, предоставленное предприятию для переработки, кроме его части, предоставляемой налогоплательщику в качестве оплаты за такие услуги, а также имущество других лиц, принятые налогоплательщиком в залог или заклад, доверительное и любые другие виды агентского управления;

имущественные права других лиц, предоставленные налогоплательщику в пользование или владение, а также неимущественные права, в том числе права интеллектуальной (промышленной) собственности, переданные в пользование такому налогоплательщику без права их отчуждения;

средства кредитов или займов, предоставленных налогоплательщику кредитно-финансовым учреждением, которые учитываются на ссудных счетах, открытых такому налогоплательщику, суммы аккредитивов, выставленные на имя налогоплательщика, но не открытые, суммы авансовых платежей;

имущество, свободное обращение которого запрещено согласно законодательству Украины;

имущество, которое не может быть предметом залога в соответствии с Законом Украины «О залоге»;

средства других лиц, предоставленные налогоплательщику во вклад (депозит) или доверительное управление, а также собственные средства юридического лица (физического лица – предпринимателя), которые используются для выплат задолженности по основной заработной плате за фактически отработанное время физическим лицам, состоящим в трудовых отношениях с таким юридическим лицом.

Справка Finance.ua:

Долг ООО перед государством составляет 12,5 млрд грн. Кроме ФЛП среди должников также 87 519 компаний, их долг – 9,1 млрд гривен. Наибольшие долги у крупных предприятий угольной и машиностроительной промышленности.

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