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Какое имущество ФЛП не может быть использовано для погашения налогового долга

Какое имущество ФЛП не может быть использовано для погашения налогового долга

В ГНС привели перечень имущества, которое не может быть источником погашения налогового долга ФЛП.

Об этом сообщили в ГНС Запорожской области.

Не могут быть использованы в качестве источников погашения налогового долга налогоплательщика:

  • имущество налогоплательщика, предоставленное им в залог другим лицам (на время действия такого залога), если такой залог зарегистрирован по закону в соответствующих государственных реестрах до момента возникновения права налогового залога;

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  • имущество, принадлежащее на правах собственности другим лицам и находящееся во владении или пользовании налогоплательщика, в том числе (но не исключительно) имущество, переданное налогоплательщику в лизинг (аренду), хранение (ответственное хранение), ломбардное хранение, на комиссию (консигнацию); давальческое сырье, предоставленное предприятию для переработки, кроме его части, предоставляемой налогоплательщику в качестве оплаты за такие услуги, а также имущество других лиц, принятые налогоплательщиком в залог или заклад, доверительное и любые другие виды агентского управления;
  • имущественные права других лиц, предоставленные налогоплательщику в пользование или владение, а также неимущественные права, в том числе права интеллектуальной (промышленной) собственности, переданные в пользование такому налогоплательщику без права их отчуждения;
  • средства кредитов или займов, предоставленных налогоплательщику кредитно-финансовым учреждением, которые учитываются на ссудных счетах, открытых такому налогоплательщику, суммы аккредитивов, выставленные на имя налогоплательщика, но не открытые, суммы авансовых платежей;
  • имущество, свободное обращение которого запрещено согласно законодательству Украины;
  • имущество, которое не может быть предметом залога в соответствии с Законом Украины «О залоге»;
  • средства других лиц, предоставленные налогоплательщику во вклад (депозит) или доверительное управление, а также собственные средства юридического лица (физического лица – предпринимателя), которые используются для выплат задолженности по основной заработной плате за фактически отработанное время физическим лицам, состоящим в трудовых отношениях с таким юридическим лицом.

Справка Finance.ua:

  • Долг ООО перед государством составляет 12,5 млрд грн. Кроме ФЛП среди должников также 87 519 компаний, их долг – 9,1 млрд гривен. Наибольшие долги у крупных предприятий угольной и машиностроительной промышленности.

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По материалам Finance.UA
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