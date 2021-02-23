Какое имущество ФЛП не может быть использовано для погашения налогового долга

В ГНС привели перечень имущества, которое не может быть источником погашения налогового долга ФЛП.
Об этом сообщили в ГНС Запорожской области.
Не могут быть использованы в качестве источников погашения налогового долга налогоплательщика:
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