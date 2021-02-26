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Экономика Франции упала на 8,2% из-за коронавируса

Экономика Франции упала на 8,2% из-за коронавируса

Различные экономические и социальные ограничения, вызванные пандемией коронавируса, привели в 2020 году к падению ВВП Франции на 8,2%.

Такие окончательные данные привел Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee).

Ранее институт предполагал, что снижение этого показателя составит 8,3%.

Согласно окончательным данным, в четвертом квартале прошлого года падение ВВП страны составило 1,4%, тогда как предварительные данные указывали на снижение в 1,3%. Эксперты института обращают при этом особое внимание на то, что 2020 год экономика Франции завершила с уровнем активности на 4,9% ниже соответствующего периода 2019 года, во время которого пандемии коронавируса еще не было.

По материалам Капитал
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