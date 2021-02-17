Мошенники пытались продать в ЕС контрафактные вакцины от COVID на € 3 млрд

Мошенники предприняли попытку сбыть в странах Евросоюза 400 млн доз контрафактных вакцин от коронавируса на сумму около €3 млрд.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Еврокомиссии.
«Это действительно очень большое количество. Никто понятия не имеет, что на самом деле находится в этих ампулах», — сказал один источников агентства.
ЕС ранее предупреждал об увеличении числа случаев мошенничества с вакцинами против коронавируса, указывая на факт циркуляции на рынке поддельных препаратов, отмечает Reuters.
Лидеры ЕС планируют обсудить меры по защите граждан ЕС в условиях пандемии, а также затронут вопросы поставок вакцин и их модификаций для борьбы с новыми штаммами.
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