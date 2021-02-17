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Госдолг Украины за месяц вырос на полмиллиарда долларов

Госдолг Украины за месяц вырос на полмиллиарда долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 января 2021 года составил 2 558,22 млрд грн или 90,74 млрд долларов. Больших заимствований и погашения в этом месяце не было.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

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По данным Минфина, в течение января 2021 года сумма увеличилась в гривневом эквиваленте на 6,34 млрд грн (на 0,2%), а в долларовом эквиваленте долг увеличился на 0,49 млрд долларов (на 0,5%).

По состоянию на 31 декабря внешний долг составил 1 506,52 млрд грн (58,89% от общей суммы долга) или 53,44 млрд долларов, внутренний долг – 1 051,70 млрд грн (41,11%) или 37,30 млрд долларов.

Государственный долг Украины составил 2 263,74 млрд грн (88,49% от общей суммы долга) или 80,29 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составил 294,48 млрд грн (11,51%) или 10,45 млрд долларов.

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По материалам РБК-Украина
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