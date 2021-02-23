Как проверить авто по VIN-коду (инфографика)

Сервисные центры МВД предлагают интересный онлайн-сервис — проверка авто по VIN-коду.
Об этом пишет МВД в Facebook.
Что это даст. Это позволит избежать стресса во время покупки и узнать всю “биографию” своей будущей машины.
Сделать это можно в Электронном кабинете водителя по ссылке.
Напомним, украинское правительство внесло изменения в Правила дорожного движения в пунктах, касающихся перевозки детей в автомобилях. Теперь в легковых авто нужно обязательно иметь специальные удерживающие системы, если планируется перевозить ребенка, рост которого меньше 145 см.
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