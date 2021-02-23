Как проверить авто по VIN-коду (инфографика)

Сервисные центры МВД предлагают интересный онлайн-сервис — проверка авто по VIN-коду.

Об этом пишет МВД в Facebook.

Что это даст. Это позволит избежать стресса во время покупки и узнать всю “биографию” своей будущей машины.

Сделать это можно в Электронном кабинете водителя по ссылке.

Напомним, украинское правительство внесло изменения в Правила дорожного движения в пунктах, касающихся перевозки детей в автомобилях. Теперь в легковых авто нужно обязательно иметь специальные удерживающие системы, если планируется перевозить ребенка, рост которого меньше 145 см.

Справка Finance.ua:

16 февраля Верховная Рада приняла законопроект, которым предлагается усилить ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения.