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Как проверить авто по VIN-коду (инфографика)

Как проверить авто по VIN-коду (инфографика)

Сервисные центры МВД предлагают интересный онлайн-сервис — проверка авто по VIN-коду.

Об этом пишет МВД в Facebook.

Что это даст. Это позволит избежать стресса во время покупки и узнать всю “биографию” своей будущей машины.

Сделать это можно в Электронном кабинете водителя по ссылке.

Напомним, украинское правительство внесло изменения в Правила дорожного движения в пунктах, касающихся перевозки детей в автомобилях. Теперь в легковых авто нужно обязательно иметь специальные удерживающие системы, если планируется перевозить ребенка, рост которого меньше 145 см.

Справка Finance.ua:

  • 16 февраля Верховная Рада приняла законопроект, которым предлагается усилить ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения.
  • С 15 февраля камеры автоматической фотовидеофиксации начали регистрировать новое нарушение.

ДТП. Что делать и можно ли покрыть расходы? 🚗

По материалам Finance.UA
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