Число пользователей криптовалют превысило 100 млн — исследование

В январе 2021 года количество пользователей криптовалют достигло 106 млн.

Об этом говорится в отчете криптовалютной платежной платформы Crypto.com.

Аналитики изучили данные 24 биткоин-бирж. В течение января новых пользователей стало на 15,7% больше, тогда как в предыдущие три месяца темпы роста составляли 0,8-1,3%. По мнению исследователей, позитивная динамика могла способствовать подъему первой криптовалюты к новым историческим максимумам.

В числе дополнительных драйверов аналитики упомянули DeFi-лето, добавление PayPal возможности покупки и продажи биткоина, а также смягчение ограничений по использованию криптовалют.

Если в августе рынок подогревал ажиотаж вокруг протоколов децентрализованного финансирования, то в январе рост спровоцировал усиливающийся интерес со стороны институционалов, отметили аналитики. В качестве примера они привели активность компании MicroStrategy.

По оценкам Crypto.com, в январе биткоином владели 71 млн пользователей, Ethereum — 14 млн пользователей. За этот период аудитория выросла на 30,2% и 13,1% соответственно.



Инфографика: Crypto.com

Исследователи указали на ограниченность методологии, опирающейся в том числе на ончейн-данные биткоина и Ethereum. В частности, выборка может некорректно учитывать тех пользователей, которые работают через внебиржевые сервисы.

Напомним, в сентябре Кембриджский университет подсчитал, что за два года число пользователей криптовалют выросло почти в три раза — с 35 млн до 101 млн человек.