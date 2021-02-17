Число пользователей криптовалют превысило 100 млн — исследование

В январе 2021 года количество пользователей криптовалют достигло 106 млн.
Об этом говорится в отчете криптовалютной платежной платформы Crypto.com.
Аналитики изучили данные 24 биткоин-бирж. В течение января новых пользователей стало на 15,7% больше, тогда как в предыдущие три месяца темпы роста составляли 0,8-1,3%. По мнению исследователей, позитивная динамика могла способствовать подъему первой криптовалюты к новым историческим максимумам.
В числе дополнительных драйверов аналитики упомянули DeFi-лето, добавление PayPal возможности покупки и продажи биткоина, а также смягчение ограничений по использованию криптовалют.
Если в августе рынок подогревал ажиотаж вокруг протоколов децентрализованного финансирования, то в январе рост спровоцировал усиливающийся интерес со стороны институционалов, отметили аналитики. В качестве примера они привели активность компании MicroStrategy.
По оценкам Crypto.com, в январе биткоином владели 71 млн пользователей, Ethereum — 14 млн пользователей. За этот период аудитория выросла на 30,2% и 13,1% соответственно.
Инфографика: Crypto.com
Исследователи указали на ограниченность методологии, опирающейся в том числе на ончейн-данные биткоина и Ethereum. В частности, выборка может некорректно учитывать тех пользователей, которые работают через внебиржевые сервисы.
Напомним, в сентябре Кембриджский университет подсчитал, что за два года число пользователей криптовалют выросло почти в три раза — с 35 млн до 101 млн человек.
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