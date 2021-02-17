Одна из крупнейших в мире сетей отелей понесла убытки в 2 млрд евро

Французская сеть отелей Accor (шестая по величине в мире) закончила 2020 год с чистым убытком в 1,99 млрд евро, следует из финансового отчета компании.
Пандемия COVID-19 привела к тому, что выручка компании сократилась на 60,5%, до 1,14 млрд евро. Доходность Accor с одного номера в среднем упала на 62%.
Во втором квартале 2020 года в самый разгар пандемии этот показатель был на 88,2% хуже, чем в предыдущем году. При этом самый тяжелый период коронавирусных ограничений компания пережила в Европе, где ее доходность упала по итогам года на 73,1%. Однако в 2020 году компания открыла еще 205 отелей по всему миру, доведя их общее количество до 5100. В декабре 82% из них принимали гостей.
Ранее о первом за десятилетие годовом ущербе отчиталась самая большая в мире сеть отелей Marriott International. По итогам года компания зафиксировала убыток в $267 млн.
Пандемия COVID-19 серьезно ударила по гостиничному бизнесу. Так, по данным STR, выручка гостиниц в прошлом году упала на 47,5%. По итогам четвертого квартала сеть отелей Hilton зафиксировала убыток в $224 млн, а Hyatt – в $203 млн. Доходность двух компаний в расчете с одного номера упала на 59% и 69% соответственно.
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