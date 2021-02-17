0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 49 0

В январе 2021 года долг участников рынка перед ОГТСУ вырос на 20% — до 2 млрд грн

В январе 2021 года долг участников рынка перед ОГТСУ вырос на 20% — до 2 млрд грн

В январе 2021 года прирост задолженности участников рынка перед ОГТСУ за отобранный из системы магистральных газопроводов газ составил 431 млн грн (+20%). Суммарный долг перед компанией за образовавшиеся негативные небалансы составляет 1 983 млн грн, из них 1 701 млн грн (86%) — доля операторов газораспределительных сетей (обл- и горгазов).

Наибольший прирост задолженности среди облгазов — у неизменных «лидеров» рейтинга должников, а именно: Донецкоблгаз (+243 млн грн в январе), Тернопольгоргаз (+104 млн грн), а также Мелитопольгаз (+13 млн грн). Эта ситуация требует особого правового регулирования и не может быть списана на какие-то мелкие проблемы на рынке.

Совокупная задолженность Донецкоблгаза и Тернопольгоргаз составляет 1 025 млн грн (649 млн грн и 376 млн грн соответственно). Это 60% всей задолженности облгазов. Проблема является критической и требует немедленного вмешательства правоохранительных органов: длительный бесплатный отбор значительных объемов газа этими облгазами и накопление долгов создают угрозу для стабильной работы Оператора ГТС, а затем со временем прямо или косвенно лягут бременем на плечи потребителя.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.