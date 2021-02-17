В январе 2021 года долг участников рынка перед ОГТСУ вырос на 20% — до 2 млрд грн

В январе 2021 года прирост задолженности участников рынка перед ОГТСУ за отобранный из системы магистральных газопроводов газ составил 431 млн грн (+20%). Суммарный долг перед компанией за образовавшиеся негативные небалансы составляет 1 983 млн грн, из них 1 701 млн грн (86%) — доля операторов газораспределительных сетей (обл- и горгазов).

Наибольший прирост задолженности среди облгазов — у неизменных «лидеров» рейтинга должников, а именно: Донецкоблгаз (+243 млн грн в январе), Тернопольгоргаз (+104 млн грн), а также Мелитопольгаз (+13 млн грн). Эта ситуация требует особого правового регулирования и не может быть списана на какие-то мелкие проблемы на рынке.

Совокупная задолженность Донецкоблгаза и Тернопольгоргаз составляет 1 025 млн грн (649 млн грн и 376 млн грн соответственно). Это 60% всей задолженности облгазов. Проблема является критической и требует немедленного вмешательства правоохранительных органов: длительный бесплатный отбор значительных объемов газа этими облгазами и накопление долгов создают угрозу для стабильной работы Оператора ГТС, а затем со временем прямо или косвенно лягут бременем на плечи потребителя.