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Категории украинцев, которые могут платить за коммуналку меньше (инфографика)

Категории украинцев, которые могут платить за коммуналку меньше (инфографика)

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что льготами на услуги ЖКХ пользуются 1,8 млн человек. Размер скидки за комуслуги составляет от 25% до 100% в зависимости от категории льготника.

Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

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Лазебная сообщила, что средний размер льготы в январе 2021 года составил 1,1 тыс. грн.

Вовсе не платить за коммунальные услуги имеют право украинцы с инвалидностью вследствие войны, бывшие узники концлагерей, которые получили инвалидность.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, по статистике Госстата, самой большой статьей расходов домохозяйства за третий квартал 2020 года были «продукты питания и безалкогольные напитки» — 42,0%. Расходы домашних хозяйств по статье «Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива» составляют 11,9%.

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По материалам Finance.UA
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