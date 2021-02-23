Категории украинцев, которые могут платить за коммуналку меньше (инфографика)

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что льготами на услуги ЖКХ пользуются 1,8 млн человек. Размер скидки за комуслуги составляет от 25% до 100% в зависимости от категории льготника.
Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.
Лазебная сообщила, что средний размер льготы в январе 2021 года составил 1,1 тыс. грн.
Вовсе не платить за коммунальные услуги имеют право украинцы с инвалидностью вследствие войны, бывшие узники концлагерей, которые получили инвалидность.
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