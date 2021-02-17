Правительство упростило лицензирование в сфере внешней торговли

Кабмин одобрил законопроект для либерализации законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности и совершенствования института нетарифного регулирования.

Соответствующее решение принято 24 февраля на заседании правительства, сообщает Минэкономики.

«До сих пор в сфере лицензирования, к сожалению, продолжали действовать некоторые устаревшие процедуры. Инициатива правительства направлена ​​на максимальное упрощение процесса лицензирования, экономию времени и улучшение условий ведения бизнеса. В частности, речь идет об уменьшении количества документов, получении лицензии в электронной форме, отмене отчетов», — отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александр Романишин.

Проект закона, в частности, предлагается:

сократить количество документов, которые подаются на получение лицензий на импорт/экспорт товаров и специальных лицензий. Также предусмотрена возможность подачи и получения лицензий в электронной форме;

актуализировать отдельные сроки и процедурные нормы лицензирования;

отменить устаревшие отчеты и финансовые санкции за непредоставление таких отчетов.

Документ разработан во исполнение государственной программы стимулирования экономики, а также плана мероприятий по дерегуляции хозяйственной деятельности и улучшению бизнес-климата.