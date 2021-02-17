0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Правительство упростило лицензирование в сфере внешней торговли

Правительство упростило лицензирование в сфере внешней торговли

Кабмин одобрил законопроект для либерализации законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности и совершенствования института нетарифного регулирования.

Соответствующее решение принято 24 февраля на заседании правительства, сообщает Минэкономики.

«До сих пор в сфере лицензирования, к сожалению, продолжали действовать некоторые устаревшие процедуры. Инициатива правительства направлена ​​на максимальное упрощение процесса лицензирования, экономию времени и улучшение условий ведения бизнеса. В частности, речь идет об уменьшении количества документов, получении лицензии в электронной форме, отмене отчетов», — отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александр Романишин.

Проект закона, в частности, предлагается:

  • сократить количество документов, которые подаются на получение лицензий на импорт/экспорт товаров и специальных лицензий. Также предусмотрена возможность подачи и получения лицензий в электронной форме;
  • актуализировать отдельные сроки и процедурные нормы лицензирования;
  • отменить устаревшие отчеты и финансовые санкции за непредоставление таких отчетов.

Документ разработан во исполнение государственной программы стимулирования экономики, а также плана мероприятий по дерегуляции хозяйственной деятельности и улучшению бизнес-климата.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.