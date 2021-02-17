Правительство упростило лицензирование в сфере внешней торговли

Кабмин одобрил законопроект для либерализации законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности и совершенствования института нетарифного регулирования.
Соответствующее решение принято 24 февраля на заседании правительства, сообщает Минэкономики.
«До сих пор в сфере лицензирования, к сожалению, продолжали действовать некоторые устаревшие процедуры. Инициатива правительства направлена на максимальное упрощение процесса лицензирования, экономию времени и улучшение условий ведения бизнеса. В частности, речь идет об уменьшении количества документов, получении лицензии в электронной форме, отмене отчетов», — отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александр Романишин.
Проект закона, в частности, предлагается:
Документ разработан во исполнение государственной программы стимулирования экономики, а также плана мероприятий по дерегуляции хозяйственной деятельности и улучшению бизнес-климата.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Bitcoin упал на $10 тысячВчера, 10:15 - 4309 15
За пять лет «Большая стройка» увеличит ВВП Украины на 2,2% — КШЭВчера, 14:32 - 491 9
Раскрыта новая схема мошенничества в мобильном банкингеПозавчера, 12:11 - 2324 9
Сегодня в Украине начинается процесс вакцинации против COVID-19 — СтепановВчера, 10:45 - 479 7
«Укрзализныця» запускает «челночные электрички»Вчера, 08:32 - 9404 5
Налоговая открыла данные о ФЛП с долгами по ЕСВВчера, 16:35 - 8200
В Украине снова изменили ПДД: детей в машинах будут перевозить по-новомуВчера, 16:03 - 6471 1
Засчитается ли в стаж отпуск по уходу за ребенком до 6 летВчера, 14:02 - 5741 1
Bitcoin упал на $10 тысячВчера, 10:15 - 4309 15
Цены на жилье: сколько стоит купить квартиру в Киеве (инфографика)Вчера, 10:01 - 2841
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью светаПозавчера, 12:57 - 785
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 883 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 894 5
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе19.02.2021, 10:04 - 699 3
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)17.02.2021, 10:15 - 292