В Киеве треть безработных составляет молодежь до 35 лет - центр занятости

Каждый третий зарегистрированный в Киеве безработный – молодой человек в возрасте до 35 лет. Еще столько же – граждане в возрасте от 35 до 44 лет.
Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости.
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«Одна из главных проблем на рынке труда столицы, которая влияет на решение вопроса трудоустройства безработных, в частности, молодежи, – дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы», – отметил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билыч.
С начала года услугами Киевского городского центра занятости воспользовались 11 тысяч человек из числа молодежи. Среди безработной молодежи – 82% служащих, 16% рабочих и 2% – лица без профессии или занимавшие места, не требующие специальной подготовки.
Кроме этого, 10,9% молодых безработных перед тем, как обратиться в службу занятости, не работали более одного года. Большинство молодых людей, которые работали до потери работы, пришли из оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов; государственного управления и обороны, обязательного социального страхования; финансовой и страховой деятельности; информации и телекоммуникации; деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания и перерабатывающей промышленности.
Причины безработицы. В службе занятости поясняют, что основными причинами безработицы в молодежной среде являются, в частности, недостаточный уровень взаимодействия между учебными заведениями и работодателями, отсутствие у молодых специалистов необходимой квалификации, а также завышенные требования к заработной плате на будущем рабочем месте.
Отмечается, что нагрузка на одно свободное рабочее место на рынке труда г. Киева составляет 3 человека. В то же время наблюдается дефицит вакансий для служащих (в среднем на 1 вакансию претендуют 7 служащих), тогда как с рабочими специальностями наоборот – количество вакансий ощутимо превышает количество претендентов на них.
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