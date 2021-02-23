0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 156 0

10 оснований для остановки автомобиля полицейскими

10 оснований для остановки автомобиля полицейскими

На сегодня в законе «О национальной полиции» предусмотрен четкий перечень оснований остановки работниками полиции транспортных средств.

Об этом пишет Дорожный адвокат.

То есть Закон не позволяет инспектору останавливать автомобили, когда ему заблагорассудится. Остановить автомобиль он может только при наличии конкретных законных оснований:

  • Водитель нарушил Правила дорожного движения;
  • Есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности автомобиля;
  • Водитель или пассажиры причастны к совершению ДТП или другого правонарушения;
  • Транспортное средство находится в розыске;
  • Если необходимо опросить водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП или другого правонарушения, свидетелями которого они могли быть;
  • Необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или как свидетеля;
  • Орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения;
  • Если способ закрепления груза на автомобиле создает опасность для участников движения;
  • В случае нарушения порядка использования специальных световых или звуковых сигналов;
  • Наличие иностранных номерных знаков с целью проверки законности передачи такого автомобиля в пользование или распоряжение другим лицам.

Что такое ОСАГО. И как оно работает

Предложенные изменения в Закон об остановке во время профилактических мероприятий, которые в последнее время активно обсуждались в Интернет-пространстве, Верховной Радой отклонены.

Таким образом, инспектор имеет право остановить автомобиль только при наличии перечисленных выше оснований. Все другие основания остановки являются незаконными.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.