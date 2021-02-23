10 оснований для остановки автомобиля полицейскими

На сегодня в законе «О национальной полиции» предусмотрен четкий перечень оснований остановки работниками полиции транспортных средств.

Об этом пишет Дорожный адвокат.

То есть Закон не позволяет инспектору останавливать автомобили, когда ему заблагорассудится. Остановить автомобиль он может только при наличии конкретных законных оснований:

Водитель нарушил Правила дорожного движения;

Есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности автомобиля;

Водитель или пассажиры причастны к совершению ДТП или другого правонарушения;

Транспортное средство находится в розыске;

Если необходимо опросить водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП или другого правонарушения, свидетелями которого они могли быть;

Необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или как свидетеля;

Орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения;

Если способ закрепления груза на автомобиле создает опасность для участников движения;

В случае нарушения порядка использования специальных световых или звуковых сигналов;

Наличие иностранных номерных знаков с целью проверки законности передачи такого автомобиля в пользование или распоряжение другим лицам.

Предложенные изменения в Закон об остановке во время профилактических мероприятий, которые в последнее время активно обсуждались в Интернет-пространстве, Верховной Радой отклонены.

Таким образом, инспектор имеет право остановить автомобиль только при наличии перечисленных выше оснований. Все другие основания остановки являются незаконными.

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