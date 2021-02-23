10 оснований для остановки автомобиля полицейскими

На сегодня в законе «О национальной полиции» предусмотрен четкий перечень оснований остановки работниками полиции транспортных средств.
Об этом пишет Дорожный адвокат.
То есть Закон не позволяет инспектору останавливать автомобили, когда ему заблагорассудится. Остановить автомобиль он может только при наличии конкретных законных оснований:
Предложенные изменения в Закон об остановке во время профилактических мероприятий, которые в последнее время активно обсуждались в Интернет-пространстве, Верховной Радой отклонены.
Таким образом, инспектор имеет право остановить автомобиль только при наличии перечисленных выше оснований. Все другие основания остановки являются незаконными.
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