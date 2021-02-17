Первая страна получила вакцины по механизму COVAX

Первой страной в мире, которая получила вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX, стала Гана.

Об этом говорится в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ в среду, 24 февраля.

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На первом этапе Гана получит 600 тысяч доз вакцины AstraZeneca, лицензированной Институтом сыворотки Индии.

“Мы рады, что Гана стала первой страной, получившей вакцины COVID-19 в рамках механизма COVAX”, – говорится в заявлении.

По данным ВОЗ, с начала пандемии в Гане зарегистрировано более 80,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 580 человек.

Ожидается, что около 145 стран-участниц механизма COVAX должны получить дозы для иммунизации 3,3% населения до середины 2021 года. При этом поставки вакцины будут осуществляться траншами.

Отметим, Украина попала в список 18 стран, которые первыми получат вакцины COVAX. В частности, по данной программе должны поступить 117 тысяч доз вакцины Pfizer и, по крайней мере, 2 215 200 доз вакцин AstraZeneca.