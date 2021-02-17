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Из-за пандемии «Чешские авиалинии» заявили об увольнении всех сотрудников

Из-за пандемии «Чешские авиалинии» заявили об увольнении всех сотрудников

Авиакомпания «Чешские авиалинии» (ЧСА) проинформировала биржу труда и профсоюза о предстоящем увольнении всех 430 сотрудников, что связано с огромными финансовыми потерями перевозчика на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщила в среду журналистам председатель профсоюза членов авиационных экипажей Чехии Тереза Леффельман.

«ЧСА планируют массовое увольнение сотрудников, о чем была уведомлена биржа труда, — отметила она. — Мы (профсоюз) также были проинформированы об этом. Авиакомпания очень сильно пострадала из-за пандемии. Самолеты и экипажи простаивают из-за отмены рейсов».

Финансовая ситуация в ЧСА, по словам Леффельман, критическая. Авиакомпания, являющаяся акционерным обществом, не может рассчитывать на финансовую поддержку государства. В конце февраля закончит действовать мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым ее кредиторами.

Руководство ЧСА в начале февраля обратилось к чешскому правительству за финансовой поддержкой в размере 1,1 млрд крон (около 42,5 млн евро). Вскоре глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что государство не планирует оказывать финансовую помощь компании.

По материалам УНН
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