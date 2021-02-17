Стало известно, когда между Украиной и Гренадой начнет действовать безвизовый режим

На следующей неделе, с 1 марта, вступает в силу соглашение об отмене визовых требований, которое подписали Кабинет Министров Украины и правительство Гренады.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма.
«С 1 марта 2021 года вступает в силу Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Гренады, островного государства в Карибском море, об отмене визовых требований», — сказано в сообщении.
Согласно положениям Соглашения, граждане обоих государств освобождаются от необходимости оформления визы для въезда, пребывания, выезда и следования транзитом.
В то же время, в течение 180 дней общий срок пребывания на территории чужой страны не должен превышать 90 дней. Это касается как одной поездки, так и совокупности нескольких.
Напомним, соглашение подписали 16 июля 2020 года для упрощения режима пересечения границы, а также укрепления дружественных отношений между Украиной и Гренадой.
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