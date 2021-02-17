Еще один город в КНР запускает тестирование «цифрового юаня», на этот раз на $6 млн

Власти города Чэнду на юго-западе Китая объявили о проведении теста «цифрового юаня», в рамках которого жителям раздадут национальную криптовалюту на $ 6 млн.

Как сообщает CNBC, масштаб нового испытания намного больше, чем в Пекине. В китайской столице в начале этого месяца 50 000 граждан раздали цифровой национальной валюты на $ 1,5 млн. «Цифровой юань» в тестовом режиме запускали и в других городах, среди которых Шэньчжэнь и Сучжоу.

Власти Чэнду рассказали, что местные могут принять участие в лотерее в среду и четверг и получить один из примерно 200 000 ваучеров. Каждый из них стоит от $ 27 до $ 37 долларов, а общая сумма в цифровой валюте составляет 40,2 млн юанів ($ 6,2 млн).

Как в Пекине, испытания в Чэнду привязано к работе с местными розничными продавцами и приложением электронной коммерции JD.com. Согласно сообщению, победители лотереи могут использовать ваучеры с 3 по 19 марта.

Как известно, Народный банк Китая разрабатывает цифровую валюту, которая, как ожидается, будет работать аналогично платежным приложениям. В отличие от широко известных цифровых валют, таких как Bitcoin, которые управляются децентрализованной системой, версия центрального банка контролируется единой властью.

Напомним: в начале февраля столица Китая выделила около $ 1,5 млн в рамках ограниченного пробного использования цифровой валюты центрального банка. Это стало третьим серьезным испытанием цифровой валюты, которую разрабатывает Народный банк Китая.