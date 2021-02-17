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Конкурент Tesla выйдет на биржу в обход IPO

Конкурент Tesla выйдет на биржу в обход IPO

Конкурент Tesla — производитель роскошных электромобилей Lucid Motors — решил выйти на биржу без IPO.

Об этом пишет Reuters.

Основана бывшим инженером Tesla компания Lucid Motors хочет выйти на биржу путем объединения с компанией, созданной специально для выхода на биржу и последующего слияния (Special purpose acquisition company, SPAC).

Как пишет Reuters, Lucid рассматривает для объединения организацию Churchill Capital IV Corp. Объединенную компанию оценивают в $ 24 млрд.

При этом серийное производство авто компания планирует начать во второй половине 2021 года. Первым серийным авто компании станет седан класса люкс Lucid Air, приблизительная стоимость которого составит $ 77 400.

Компания Churchill Capital вложит в предприятие 2,1 млрд, полученных при IPO. Еще $ 2,5 млрд составят частные инвестиции за счет покупки бумаг инвесторами дешевле рыночной стоимости (PIPE).

Отмечается, что в соглашении примут участие инвестиционный фонд Саудовской Аравии, фонд под управлением крупной инвестиционной компании BlackRock и другие.

Ранее о планах выхода на биржу без проведения IPO заявила компания Payoneer. Платформа выходит на биржу через слияние с SPAC-компаний FTAC Olympus Acquisition Corporation

По материалам НВ
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