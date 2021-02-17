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Украина в прошлом году экспортировала рекордный объем подсолнечного масла

Украина в прошлом году экспортировала рекордный объем подсолнечного масла

Экспорт подсолнечного масла достиг рекордного показателя — 6,9 млн тонн на сумму 5,3 млрд долл.

Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Николай Пугачев, сообщает пресс-служба ИАЭ.

«В товарной структуре отечественного экспорта традиционно преобладает продукция растениеводства. Главными продуктами в ней, кроме зерновых, являются масличные культуры, растительное масло и продукты их переработки. По данным Государственной таможенной службы Украины, в 2020 году стоимость экспорта семян и плодов масличных культур составила 1,8 млрд долл. Это на 29% меньше, чем в 2019 году», — отметил Пугачев.

По его словам, объемы поставок этой продукции на внешние рынки снизились на 36% – до 4,4 млн тонн. Экспорт рапса в натуральном измерении после рекордной для Украины отметки в 3,2 млн тонн в 2019 году сократился в прошлом году до 2,4 млн тонн. Более чем наполовину снижалась и продажа за рубеж соевых бобов — до 1,8 млн тонн.

Ученый отметил, что основными покупателями украинских масличных культур и масла в 2020 году, как и в предыдущие годы, являются страны Азии и Европы.

«Характерной чертой 2020 года стало дальнейшее усиление позиций Европейского Союза в импорте семян отечественных масличных культур. При этом тройка основных потребителей отечественной продукции этой группы осталась без изменений.

Лидирующую позицию среди импортеров украинских масличных культур третий год подряд удерживает Германия (18,9%). Значительны также доли Турции (14,7%) и Бельгии (13,0%). За ними идут Нидерланды (10,2%), Беларусь (7,9%), Великобритания (5,9%), Франция (5,6%).

Внимание ученых привлекло появление в этом перечне Великобритании. За 10 лет эта страна увеличила объемы закупок украинских масличных культур более чем в 27 раз: с 4 млн долл. в 2010 году до 110 млн долл. в 2020 году.

Так, суммарно эти семь стран обеспечили Украине более 76% экспортных доходов от всех зарубежных поставок масличных.

По информации ИАЭ, уменьшение в 2020 году объемов экспортных поставок фиксировалось как по соевому маслу — 302 тыс. тонн, так и по рапсовому маслу — 137 тыс. тонн. Однако в группе жиров и масел определяющим товаром для экспортных рынков остается подсолнечное масло отечественного производства.

В 2020 году экспорт подсолнечного масла из Украины второй раз подряд достиг рекордного показателя — 6,9 млн тонн, тем самым на 12% превысив рекорд 2019 года в 6,1 млн тонн. Выручка от продажи подсолнечного масла составила 5,3 млрд долл., что на 24% больше, чем в предыдущем году, подытожил Пугачев.

По материалам УКРИНФОРМ
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