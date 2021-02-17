В ПФ рассказали, кто из украинцев получает самую большую и самую маленькую среднюю зарплату (инфографика)

По данным Пенсионного фонда, в Украине самый низкий уровень средней заработной платы получают во временном размещении и организации питания – 5,7 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Средняя зарплата в декабре 2020 года:

показатель средней заработной платы на одного человека в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается при расчете пенсии в декабре 2020 года, составил 13 320,55 гривен;

показатель средней заработной платы в декабре 2020 года, по данным Государственной службы статистики Украины – 14 178,85 гривен.

Самая большая средняя заработная плата у работников, занятых в таких отраслях: деятельность экстерриториальных организаций и органов (47,8 тыс. грн), деятельность главных управлений (хед-офисов) (44,6 тыс. грн), производство табачных изделий (37,7 тыс. грн), авиационная отрасль (29,4 тыс. грн), производство основных фармацевтических продуктов (27,3 тыс. грн).

Самый низкий уровень средней заработной платы во временном размещении и организации питания – 5,7 тыс. гривен.



Инфографика: Пенсионный фонд

Из общей численности наемных работников в декабре 2020 года 1 127,5 тыс. (11,3 %) начислена заработная плата меньше минимального размера, установленного законодательством (5000 гривен).



инфографика: Пенсионный фонд

Справка Finance.ua:

По официальным данным Государственной службы занятости Украины, на 01 января 2021 года количество зарегистрированных безработных составляло 459,2 тыс. человек, что на 121,0 тыс. человек или 36% больше, чем на 01 января 2020 года. Всего в течение 2020 года статус безработного имели 1 247,2 тыс. человек.

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