В ПФ рассказали, кто из украинцев получает самую большую и самую маленькую среднюю зарплату (инфографика)

По данным Пенсионного фонда, в Украине самый низкий уровень средней заработной платы получают во временном размещении и организации питания – 5,7 тыс. гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Средняя зарплата в декабре 2020 года:
Самая большая средняя заработная плата у работников, занятых в таких отраслях: деятельность экстерриториальных организаций и органов (47,8 тыс. грн), деятельность главных управлений (хед-офисов) (44,6 тыс. грн), производство табачных изделий (37,7 тыс. грн), авиационная отрасль (29,4 тыс. грн), производство основных фармацевтических продуктов (27,3 тыс. грн).
Самый низкий уровень средней заработной платы во временном размещении и организации питания – 5,7 тыс. гривен.
Инфографика: Пенсионный фонд
Из общей численности наемных работников в декабре 2020 года 1 127,5 тыс. (11,3 %) начислена заработная плата меньше минимального размера, установленного законодательством (5000 гривен).
инфографика: Пенсионный фонд
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