Под Киевом перевозчики подняли цены без разрешения - ОГА обещает разобраться

В Киевской областной государственной администрации разберутся с ситуацией по повышению цен на проезд некоторыми перевозчиками.

Об этом сообщает пресс-служба КОГА.

«Всего в нашем регионе работает 71 перевозчик. Из этого количества 39 перевозчиков уже подали в управление пассажирских перевозок экономическое обоснование на пересмотр стоимости проезда на 368 маршрутах. Наши специалисты сейчас изучают все расчеты. Пока ни один перевозчик согласования на поднятие цен не получил», — отметила заместитель главы Киевской облгосадминистрации Татьяна Щербак.

Так, по ее словам, на территории Киевщины действует 513 междугородних и межрайонных маршрутов. Они соединяют населенные пункты региона друг с другом, а также со столицей. И сейчас часть перевозчиков уже подготовила обращение относительно пересмотра тарифов на проезд.

Она добавила, что в облгосадминистрацию начала поступать информация о поднятии цен некоторыми перевозчиками в одностороннем порядке без согласования с управлением.

«В связи с этим глава Киевщины Василий Володин дал поручение как можно скорее разобраться в ситуации. Мы уже готовим обращение в Антимонопольный комитет о наличии антиконкурентных согласованных действий, а также в Министерство инфраструктуры относительно разъяснения возможности обоснования тарифа, в соответствии с экономическими показателями и методикой расчета тарифов на услуги пассажирского автомобильного транспорта. Кроме этого, планируем провести рабочее совещание с перевозчиками, которые самовольно подняли цены на проезд, чтобы урегулировать тарифы на перевозки», — уточнила Щербак.