Инвестиции в Bitcoin оказались для Tesla выгоднее продажи электрокаров

Нереализованная прибыль Tesla от вложений $1,5 млрд в Bitcoin оказалась выше, чем от продажи электромобилей за 2020 год. Об этом сообщила аналитическая компания Wedbush Securities.

В комментарии CNBC аналитик Дэниел Айвз заявил, что «бумажная» прибыль Tesla от инвестиций в цифровое золото превысила $1 млрд. Он отказался раскрыть принципы своих расчетов и допустил, что примеру производителя электрокаров последуют другие публичные компании.

«Покупка Bitcoin — это побочная деятельность для Tesla. Тем не менее первоначальная инвестиция явно оказалась удачной», — заявил Айвз.

По данным CoinGecko, 31 января биткоин находился у отметки $35 000. В воскресенье, 21 февраля, цена первой криптовалюты достигла $58 000. Рост примерно на 65% принес бы Tesla примерно $975 млн. Для сравнения: за 2020 год производитель получил прибыль от продаж электрокаров в размере $721 млн.

На момент написания в распоряжении Tesla находится 48 000 BTC стоимостью $2,58 млн, согласно Bitcoin Treasuries.

После сообщений о покупке Bitcoin акции автопроизводителя пошли вразрез с курсом первой криптовалюты.

9 февраля бывший инвестиционный директор Goldman Sachs Гэри Блэк сообщил, что закрыл длинную позицию по ценным бумагам Tesla.

20 февраля капитализация Bitcoin достигла $1,068 трлн. По данным The Block, этот показатель составил чуть более 10% от рыночной капитализации золота.