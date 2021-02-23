Инвестиции в Bitcoin оказались для Tesla выгоднее продажи электрокаров

Нереализованная прибыль Tesla от вложений $1,5 млрд в Bitcoin оказалась выше, чем от продажи электромобилей за 2020 год. Об этом сообщила аналитическая компания Wedbush Securities.
В комментарии CNBC аналитик Дэниел Айвз заявил, что «бумажная» прибыль Tesla от инвестиций в цифровое золото превысила $1 млрд. Он отказался раскрыть принципы своих расчетов и допустил, что примеру производителя электрокаров последуют другие публичные компании.
«Покупка Bitcoin — это побочная деятельность для Tesla. Тем не менее первоначальная инвестиция явно оказалась удачной», — заявил Айвз.
По данным CoinGecko, 31 января биткоин находился у отметки $35 000. В воскресенье, 21 февраля, цена первой криптовалюты достигла $58 000. Рост примерно на 65% принес бы Tesla примерно $975 млн. Для сравнения: за 2020 год производитель получил прибыль от продаж электрокаров в размере $721 млн.
На момент написания в распоряжении Tesla находится 48 000 BTC стоимостью $2,58 млн, согласно Bitcoin Treasuries.
После сообщений о покупке Bitcoin акции автопроизводителя пошли вразрез с курсом первой криптовалюты.
9 февраля бывший инвестиционный директор Goldman Sachs Гэри Блэк сообщил, что закрыл длинную позицию по ценным бумагам Tesla.
20 февраля капитализация Bitcoin достигла $1,068 трлн. По данным The Block, этот показатель составил чуть более 10% от рыночной капитализации золота.
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