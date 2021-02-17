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Деньги вместо «пакета малыша»: сколько украинцев получили пособие

Деньги вместо «пакета малыша»: сколько украинцев получили пособие

В Минсоцполитики оценили результаты реализации пилотного проекта по монетизации единовременной натуральной помощи «пакет малыша».

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

В результате внедрения пилотного проекта по монетизации единовременной натуральной помощи «пакет малыша», который реализуется с 1 сентября 2020 года, АО КБ ПриватБанк выдано 129,8 тыс. социальных карт.

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Так, с начала 2021 года 34,1 тыс. человек на карты перечислены средства денежной компенсации его стоимости на сумму 194 млн грн, из них:

  • январь 2021 года — 13,4 тыс. человек (75 млн грн);
  • февраль 2021 года — 20,7 тыс. человек (119 млн грн).

Родители, которые получили средства на социальные карты, могут приобрести детские вещи в заведениях торговли, которые подключились к реализации пилотного проекта.

На данный момент подписаны 622 дополнительных соглашения о присоединении к пилотному проекту по монетизации единовременной натуральной помощи «пакет малыша» и внесены в Реестр предприятий торговли, размещенный на официальном сайте Минсоцполитики по ссылке. Реестр предприятий торговли насчитывает 3432 магазина, из которых 139 — интернет-магазинов.

Справка Finance.ua:

  • Аналитики подсчитали, сколько могут составить затраты, связанные с появлением ребенка: набор одежды во время беременности, сумка в роддом, оснащение дома при подготовке к появлению новорожденного и его содержание в течение первого года жизни.
  • В декретный отпуск по уходу за ребенком может идти не только мама, а и папа, дедушка или бабушка. Для этого нужно предоставить работодателю пакет документов. Как это сделать — читайте здесь.
По материалам Finance.UA
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