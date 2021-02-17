Деньги вместо «пакета малыша»: сколько украинцев получили пособие

В Минсоцполитики оценили результаты реализации пилотного проекта по монетизации единовременной натуральной помощи «пакет малыша».

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

В результате внедрения пилотного проекта по монетизации единовременной натуральной помощи «пакет малыша», который реализуется с 1 сентября 2020 года, АО КБ ПриватБанк выдано 129,8 тыс. социальных карт.

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Так, с начала 2021 года 34,1 тыс. человек на карты перечислены средства денежной компенсации его стоимости на сумму 194 млн грн, из них:

январь 2021 года — 13,4 тыс. человек (75 млн грн);

февраль 2021 года — 20,7 тыс. человек (119 млн грн).

Родители, которые получили средства на социальные карты, могут приобрести детские вещи в заведениях торговли, которые подключились к реализации пилотного проекта.

На данный момент подписаны 622 дополнительных соглашения о присоединении к пилотному проекту по монетизации единовременной натуральной помощи «пакет малыша» и внесены в Реестр предприятий торговли, размещенный на официальном сайте Минсоцполитики по ссылке. Реестр предприятий торговли насчитывает 3432 магазина, из которых 139 — интернет-магазинов.

Справка Finance.ua:

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