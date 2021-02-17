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Оператор ГТС Украины заключил договор с компанией ROSEN

Оператор ГТС Украины заключил договор с компанией ROSEN

Оператор ГТС Украины заключил соглашение на услуги по внутритрубному диагностированию магистральных газопроводов с одним из мировых лидеров в области инженерных и технологических решений — компанией ROSEN Europe B.V., входящей в состав швейцарской ROSEN Group.

Соглашение предусматривает обследование более 4,5 тысячи км магистральных газопроводов диаметром 1400 мм со сроком выполнения до конца 2024 года. Общая стоимость сделки составляет 6,44 млн евро.

Внутритрубное диагностирование с использованием интеллектуального поршня ROSEN позволит провести диагностику состояния металла и сварных соединений магистральных газопроводов. Своевременное выявление и устранение дефектов снижает риски аварийных ситуаций, повышая надежность работы газотранспортной системы. Последнее внутритрубное диагностирование выполнялось предыдущим оператором ГТС в 2009 году.

Услуги будут предоставляться в три этапа. Первый этап — это полевые работы, во время которых будет проведена очистка линейной части магистральных газопроводов внутритрубными очистными поршнями, диагностирование различными методами и подготовлен рабочий отчет. На втором и третьем этапах после анализа результатов диагностирования будут предоставлены предварительный и заключительный отчеты соответственно. Результаты диагностики позволят выявить скрытые дефекты на газопроводах и соответственно приоритизировать ремонтные работы.

«На балансе Оператора ГТС Украины насчитывается более 33 тысяч километров газопроводов. В текущем году компания запланировала потратить 7,77 млрд грн на их обследование, диагностику, ремонт и техническое обслуживание. Компания ROSEN — один из мировых лидеров по предоставлению услуг по диагностированию газопроводов, и наше партнерство имеет целью повышение надежности и безопасности эксплуатации украинской газотранспортной системы», — отметил Сергей Макогон, генеральный директор ОГТСУ.

Внутритрубное диагностирование выполняется с целью обследования геометрии газопровода, выявления дефектов металла труб и сварных соединений, определения пространственного положения газопровода. Внутрь газопровода запускается специальное диагностическое оборудование высокого разрешения — диагностическое устройство (поршень), который движется в потоке транспортируемого газа. Поршень имеет навигационные модули, которые обеспечивают определение координат оси газопровода и в комплексной работе с GPS-маркерами определяют пространственное положение выявленных дефектов газопровода в плане и в профиле.

Таким образом в электронный журнал фиксируется информация о месте дефектов газопровода и указанием характера аномалии — дефекты основных труб, сварных швов или геометрии.

По материалам tid.com.ua
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